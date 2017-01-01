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Складной Huawei Mate X появился в китайской базе данных

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Телефон проходит сертификацию.
Huawei Mate X
Huawei Mate X
gizmochina.com

Складной смартфон Huawei Mate X, релиз которого был отложен в связи с необходимостью проведения дополнительных тестов для подтверждения надёжности всех компонентов и готовности устройства к эксплуатации, появился в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).

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Судя по всему, компания уже начала подготовку к старту продаж Mate X в Китае, хотя ранее сообщалось, что релиз складного смартфона отложен на осень.

На сайте TENAA указаны характеристики смартфона. Сообщается, что устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 9 Pie «из коробки», поверх которой, по всей видимости, будет установлена программная оболочка EMUI 9.1.

Хотя цена Mate X пока ещё официально не подтверждена, согласно публикациям различных ресурсов, смартфон можно будет приобрести в Европе за 2299 евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовит складной смартфон с 5G.

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Теги: Huawei Mate X, Huawei, складной смартфон
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