Складной Huawei Mate X появился в китайской базе данных
Складной смартфон Huawei Mate X, релиз которого был отложен в связи с необходимостью проведения дополнительных тестов для подтверждения надёжности всех компонентов и готовности устройства к эксплуатации, появился в базе данных Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA).
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Судя по всему, компания уже начала подготовку к старту продаж Mate X в Китае, хотя ранее сообщалось, что релиз складного смартфона отложен на осень.
На сайте TENAA указаны характеристики смартфона. Сообщается, что устройство будет поставляться с предустановленной ОС Android 9 Pie «из коробки», поверх которой, по всей видимости, будет установлена программная оболочка EMUI 9.1.
Хотя цена Mate X пока ещё официально не подтверждена, согласно публикациям различных ресурсов, смартфон можно будет приобрести в Европе за 2299 евро.
Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовит складной смартфон с 5G.
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