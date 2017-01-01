Новая операционка не для телефонов: Huawei останется на Android

Раскрыты подробности новой операционной системы Hongmeng OS.

В последнее время в Сети стала появляться информация об операционной системе Hongmeng OS, которая придёт на замену Android на смартфонах Huawei. Теперь компания развеяла эти слухи: старший вице-президент Кэтрин Чан рассказала, что Hongmeng OS не предназначена для мобильных устройств и что компания продолжит использовать Android.

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Похожее заявление на прошлой неделе сделал председатель правления Huawei Лян Хуа. По его словам, компания ещё не решила, можно ли будет использовать Hongmeng OS как мобильную операционную систему. Он отметил, что продукт создавался как высокопроизводительное решение для устройств интернета вещей и сейчас предназначен только для промышленных нужд.

В общем, всё сильно изменилось. В июне вице-президент Huawei Эндрю Уильямсон рассказал, что компания готовит потенциальную замену Android, её уже тестируют в Китае и она будет готова в ближайшие месяцы.

В этом году США объявили о введении санкций в отношении Huawei. Из этого все сделали вывод, что обновления Android для смартфонов Huawei перестанут выходить, а компания перейдёт на другую ОС. Вскоре китайский гигант развеял эти слухи, но информация о переходе на собственную операционную систему всё равно то и дело всплывала.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei готовится к анонсу замены Android.