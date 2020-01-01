День в истории: 19 июля - Пересадка языка и имя для Австралии

В этот день, 19 июля, произошли такие события.

Название для Австралии

Памятник Флиндерсу перед Собором Святого Павла в Мельбурне. wikipedia.org

В ходе экспедиции, которая длилась с 1801 по 1803 года, британский исследователь Мэтью Флиндерс обследовал и нанёс на карту южное побережье Австралии, открыл заливы Спенсер, Сент-Винсент, полуостров Йорк и прибрежные острова, в том числе Кенгуру, открытый несколько ранее независимо от него французской экспедицией Н. Бодена. В 1802 году обследовал восточное и северное побережье Австралии, нанёс на карту Большой Барьерный риф и произвёл съёмку залива Карпентария.

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Впоследствии путешественник взял под командование катер «Камберленд», который отправился в путь 11 октября. Флиндерс проплыл через Торресов пролив и взял курс юго-запад к мысу Доброй Надежды. Однако вскоре в судне была найдена течь, поэтому мореплаватель был вынужден 17 декабря 1803 года зайти в один из портов Маврикия, который в то время был французской колонией. Однако в мае того же года между Англией и Францией разгорелась новая война, поэтому жизнь Флиндерса оказалась под угрозой. Поначалу путешественник надеялся на свой французский паспорт, который был выдан ему перед экспедицией в Австралию, и научный характер его путешествия. Но здешний французский губернатор Шарль Декан отнёсся к Флиндерсу с подозрением и задержал его. Освободиться путешественнику удалось только в июне 1810 года после удачной блокады острова британским флотом и обещания не воевать против Франции.

Вернувшись 23 октября 1810 года в Англию, Флиндерс тотчас же принялся за написание книги «A Voyage to Terra Australis», которая была опубликована 18 июля 1814 года. На следующий день путешественник умер.

Флиндерс стал первым человеком, использовавшим систематически в своих журналах, произведениях название «Австралия», и именно после публикации его книги «A Voyage to Terra Australis» оно стало регулярно использоваться.

День рождения Кольта

Сэмюэд Кольт mir24.tv

Сэмюэл Кольт родился 19 июля 1814 года в Хартфорде (штат Коннектикут, США). В шестнадцатилетнем возрасте, работая матросом на бриге, Сэмюэл обратил внимание на то, что после поворота рулевого колеса одна из его рукояток попадает в захватную муфту и штурвал фиксируется.

Использовав аналогичный механизм при разработке стрелкового оружия, он создал первый револьвер, в котором при взведении курка происходил автоматический поворот барабана и фиксация его в положении для выстрела. Описание этой конструкции составляет содержание патента, выданного Кольту 25 февраля 1836 года.

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Чтобы заработать деньги на изготовление опытных образцов револьвера, экстравагантный изобретатель под именем «доктор Кольт» разъезжал по стране, давая представления с «веселящим газом» (закисью азота). В 1835 году Кольт побывал в Европе и получил английский и французский патенты на свое изобретение.

Во время американо-мексиканской войны 1846–1848 годов «кольты» понадобились техасским рейнджерам, и Кольт получил первый государственный заказ на изготовление 1000 револьверов. Не имея собственного оружейного завода, он заключил контракт с И.Уитни, сыном изобретателя хлопкоочистительной машины, а когда срок контракта истек, открыл оружейную мастерскую в Хартфорде, где стал выпускать новые модификации револьвера. В 1852 году он получил заказ на револьвер для морских офицеров.

Обретя финансовую независимость, Кольт в том же году купил «Южные луга» – пустошь близ Хартфорда, уходившую под воду каждую весну, возвел там дамбы и в 1855 году построил большой оружейный завод, где и до наших дней располагается «Кольт компани». На своем предприятии он ввел прогрессивные меры социальной защиты работников: построил удобные дома, рекреационный центр, стремился свести к минимуму ручной труд, используя различные механизмы. За время Гражданской войны компания Кольта поставила правительственным войскам сотни тысяч единиц стрелкового оружия.

Умер Сэмюэл Кольт 10 января 1862 года в родном Хартфорде.

Первая в мире операция по пересадке языка

Операция ladysterritory.ru

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42-летнему австрийскому пациенту потребовалась операция по поводу злокачественной опухоли языка и части челюсти. В ходе 14 часовой операции 19 июля 2003 года после удаления опухоли хирурги пересадили новый язык. Как говорят сами врачи, им не удалось найти описания выполнения подобной операции в доступной медицинской литературе.

“Хотя языком пока двигать не получается, пациент уже может частично глотать слюну“, - рассказала Карин Ферингер (Karin Fehringer), представитель Венской общей больницы. Пациент прошел курс речевой терапии и научился говорить самостоятельно.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Основание Intel и создание Тетриса.