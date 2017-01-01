Как звучит наш череп: Эксперименты

Каким образом можно слышать звук на наушниках с костной проводимостью?

Блогер из Огненное ТВ провел эксперименты со звуком. И он проверил, что такое "костная проводимость звука".

Читай также: Эксперименты с царской водкой: Что растворяется в кислоте

В височной кости находится слуховое отверстие в котором расположена барабанная перепонка.

Обратите внимание на то, что внутри черепа височная кость имеет массивное утолщение. Внутри этого утолщения расположены органы слуха, состоящие из слуховых косточек и внутреннего уха. Эти косточки, как система рычагов, передают колебания от барабанной перепонки к улитке внутреннего уха, оказывая на нее давление усиленное примерно в 20 раз по сравнению с давлением на барабанную перепонку.

Улитка имеет сложную внутреннюю структуру заполненную жидкостью, вот тут находятся волосковые клетки, которые реагируют на колебание жидкости и преобразуют его в нервные импульсы, которые поступают в мозг.

Проще говоря, чтобы человек мог слышать звук, ему нужно передать звуковые колебания в жидкость, находящуюся внутри улитки.

Звуковые колебания можно передать не только с помощью барабанной перепонки, но сразу через кости черепа напрямую к улитке внутреннего уха. Жидкость внутри улитки точно также начнет колебаться и волосковые клетки точно также начнут передавать нервные импульсы в мозг и мозг даже не сможет почувствовать разницу, ведь процесс звуковосприятия будет идентичен.

Ведь на самом деле слышим мы не ушами, а волосковыми клетками.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно высокое напряжение.