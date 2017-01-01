В США предупредили об опасности приложения FaceApp
FaceApp — вновь набравшее популярность российское мобильное приложение для редактирования фотографий. Оно использует нейросети для создания пугающе правдоподобных эффектов: приложение может вас и состарить, и пол вам поменять. Но несмотря на развлекательный характер, российская разработка привлекла внимание американского правительства.
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Как сообщается, Национальный комитет Демократической партии США разослал предупреждение, в котором говорится о нежелательности использования потенциальными кандидатами на пост президента в 2020 году FaceApp. Комитет имеет определенный уровень опасений по поводу того, что приложение разработали русские программисты. Сенатор Чак Шумер пошел еще дальше и официально попросил ФБР и FTC провести расследование на предмет угрозы национальной безопасности США со стороны FaceApp.
”Было бы очень опасно, если бы конфиденциальная личная информация граждан США была предоставлена враждебно настроенной иностранной державе, активно участвующей в кибернетических действиях против Соединенных Штатов”, — говорится в письме сенатора Шумера.
Напомним, ранее сообщалось, что СМИ обвинили Россию в использовании Pokemon Go для влияния на США.
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