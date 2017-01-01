В США предупредили об опасности приложения FaceApp

Приложение проверят на предмет шпионского содержания.

FaceApp — вновь набравшее популярность российское мобильное приложение для редактирования фотографий. Оно использует нейросети для создания пугающе правдоподобных эффектов: приложение может вас и состарить, и пол вам поменять. Но несмотря на развлекательный характер, российская разработка привлекла внимание американского правительства.

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Как сообщается, Национальный комитет Демократической партии США разослал предупреждение, в котором говорится о нежелательности использования потенциальными кандидатами на пост президента в 2020 году FaceApp. Комитет имеет определенный уровень опасений по поводу того, что приложение разработали русские программисты. Сенатор Чак Шумер пошел еще дальше и официально попросил ФБР и FTC провести расследование на предмет угрозы национальной безопасности США со стороны FaceApp.

”Было бы очень опасно, если бы конфиденциальная личная информация граждан США была предоставлена ​​враждебно настроенной иностранной державе, активно участвующей в кибернетических действиях против Соединенных Штатов”, — говорится в письме сенатора Шумера.

Напомним, ранее сообщалось, что СМИ обвинили Россию в использовании Pokemon Go для влияния на США.