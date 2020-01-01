День в истории: 18 июля - Основание Intel и создание Тетриса

В этот день, 18 июля, произошли такие события.

Открытие полония

Полоний himya.ru

Элемент открыт в 1898 году супругами Пьером Кюри и Марией Склодовской-Кюри в урановой смоляной руде. Об открытии они впервые сообщили 18 июля на заседании Парижской академии наук в докладе под названием «О новом радиоактивном веществе, содержащемся в смоляной обманке». Элемент был назван в честь родины Марии Склодовской-Кюри — Польши (лат. Polonia).

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В 1902 году немецкий учёный Вильгельм Марквальд открыл новый элемент. Он назвал его радиотеллур. Кюри, прочтя заметку об открытии, сообщила, что это — элемент полоний, открытый ими четырьмя годами ранее. Марквальд не согласился с такой оценкой, заявив, что полоний и радиотеллур — разные элементы. После ряда экспериментов с элементом супруги Кюри доказали, что полоний и радиотеллур обладают одним и тем же периодом полураспада. Марквальд был вынужден признать свою ошибку.

Первый образец полония, содержащий 0,1 мг этого элемента, был выделен в 1910 году.

Зарегистрирована компания «NM Electronics», вскоре переименованная в «Intel»

Процессор Intel 3DNews.ru

18 июля 1968 года американские инженеры Роберт Нойс и Гордон Мур, получив трехмиллионный «кредит доверия» под «декларацию о намерениях» развернуть разработки больших интегральных схем (БИС), зарегистрировали компанию под названием «NM Electronics».

Компания Нойса и Мура поначалу занималась выпуском статической оперативной памяти. Вскоре компанию переименовали в «Intel» (по первым слогам термина «integrated electronics»). Конкуренция со стороны японских производителей памяти вынудила ее сосредоточиться на выпуске микропроцессоров. В 1971 году был выпущен первый микропроцессор, а к началу 1980-х годов компания стала главным в мире производителем процессоров.

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Сегодня компания «Intel» — крупнейший в мире производитель микропроцессоров, а также выпускает полупроводниковые компоненты для промышленного и сетевого оборудования.

За всю историю компании не обошлось и без громких скандалов. В 1994 году в процессорах Pentium была обнаружена ошибка в операциях с плавающей точкой, и при огромном желании любой пользователь мог вызвать её. Компания предложила заменить процессоры за свой счет. Эта история благоприятно сказалась на известности компании. Инцидент широко освещали в прессе и даже те люди, у которых не было компьютеров, узнали новые слова и термины Intel, Pentium, Celeron из новостей и рекламы.

А в 2007 году вспыхнул скандал, связанный с расизмом. Вышла реклама Core 2 Duo, где 6 афроамериканцев поклонялись белым мужчинам. Была поднята такая шумиха, что представителям компании пришлось публично извиниться на корпоративном сайте.

Создан первый Тетрис

Чехол для телефона в виде Тетрис aliexpress

Одна из популярнейших игр в истории была создана малоизвестным российским программистом Алексеем Пажитновым. Он работал в Вычислительном Центре при Академии Наук СССР и занимался изучением проблем искусственного интеллекта, компьютерной графикой и вопросами компьютерного распознавания голоса.

В основу идеи «Тетриса» была положена американская головоломка «Pentomino Puzzle», придуманная математиком Соломоном Голомбом. Она состояла из пяти квадратов (пентомино – от греч. «пента» – пять) и ставила задачей правильно расположить в коробке геометрические фигуры.

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Планируя создать компьютерный вариант «Пентомино», Пажитнов успешно дополнил идею: собирать фигурки предстояло в реальном времени, и по задумке во время падения они должны были переворачиваться.

Однако возможности тогдашних ЭВМ оказались слишком слабы для воплощения новой идеи, поскольку для компьютерного «Пентамино» не хватало ресурсов. Тогда Пажитнов сократил количество блоков, из которых состояли падающие фигурки, до четырёх. Так родилось «Тетрамино» (от греч. «тетра» – четыре). Сокращённое название «Тетрис» прижилось чуть позже.

В течение двух месяцев была создана первая графическая цветная версия Тетриса, обладавшая управлением и мелкими приятностями, вроде таблицы рекордов. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. Скопировав игрушку на дискеты, Алексей и его товарищи распространили её по своему НИИ. А 18 июля 1985 года появилось первое электронное устройство для игры в «Тетрис».

Вскоре игра стала известной в СССР. «Тетрису» присудили несколько наград Американской Ассоциации Разработчиков Программного Обеспечения: как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе.

За 20 лет существования все виды «Тетриса» (включая официальную статистику, электронные устройства и нелегальные продажи) разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первую в Европе горную железную дорогу и эмоджи.