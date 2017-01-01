Toyota создаст пилотируемый луноход на основе серийного автомобиля

Японский концерн собирается запустить луноход к 2029 году.

У Японии есть амбициозный план по запуску человека на Луну в 2030 году в качестве части многонациональной миссии. Теперь японское агентство аэрокосмических исследований совместно с автопроизводителем Toyota обнародовали планы по созданию пилотируемого лунохода.

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Луноход должен быть готов к запуску в 2029 году. До конца финансового 2021 года планируется совместные исследовательские работы. При этом в 2019 финансовом году планируется создание прототипа лунохода на основе модифицированной версии серийного автомобиля Toyota. На этом прототипе разработчики определят необходимые технологические элементы, которые необходимо создать для езды по поверхности Луны, и определить основные спецификации лунохода.

В 2020 финансовом году планируется производство тестовых частей каждого такого элемента, а также производство прототипа ровера. В 2021 финансовом году — тестирование и доработка тестовых частей и прототипа. С 2022 года запланировано производство и доработка ровера в полную величину. С 2024 — разработка, производство и доработка инженерного образца лунохода, а также дизайн настоящей модели. С 2027 года запланировано производство и тестирование настоящей модели.

Луноход будет оснащён восемью колёсами и сможет перевозить двух людей на расстояние до 10 тысяч км на солнечной энергии и топливных элементах. Размеры составят примерно 6 х 5 х 3,7 м. Для космонавтов получится около 13 кубометров пространства. При этом космонавты смогут находиться там без скафандров.

Напомним, ранее сообщалось, что Toyota создаст луноход для четырех астронавтов.