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В США начали продажу огнеметов для дронов

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Огнемет крепится к дрону и можно устраивать шоу.

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Американская компания создала съёмный огнемёт для дронов Throwflame TF-19 Wasp. Он может поражать цели на расстоянии до 7.6 метров. Одного топливного бака хватает на 100 секунд огня.

Стоить такое устройство будет $1499. Сам огнемёт в небо не взлетит, к нему нужен отдельный дрон, который придётся собирать самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск продает огнеметы на случай зомби-апокалипсиса.

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Теги: дрон, видео, огнемет, вая установка
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