Неньютоновская жидкость наоборот: Эксперименты

Можно ли создать противоположность неньютоновской жидкость.

Неньютоновской жидкостью называют жидкость, при течении которой её вязкость зависит от градиента скорости. Обычно такие жидкости сильно неоднородны и состоят из крупных молекул, образующих сложные пространственные структуры.

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Простейшим наглядным бытовым примером может являться смесь крахмала с небольшим количеством воды. Чем быстрее происходит внешнее воздействие на взвешенные в жидкости макромолекулы связующего вещества, тем выше вязкость жидкости.

Это лайфхак о том как применить обычный шампунь. Это неньютоновская жидкость наоборот. Этот diy, или лайфхак, так сказать может повторить каждый своими руками в домашних условиях.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как выбраться из бассейна с неньютоновской жидкостью.