День в истории: Первая в Европе горная железная дорога и эмоджи

В этот день, 17 июля, произошли такие события.

В Австрии пущена в строй первая в Европе горная железная дорога

Первая в Европе железная дорога wikimedia.org

Железная дорога Земмеринг была построена между 1848 и 1854 годом. В строительстве принимало участие примерно 20 тыс. человек. Проект был создан архитектором Карлом фон Гега. Дорога проложена на высоте 985 м над уровнем моря, а в связи со сложностью рельефа на этом участке пришлось прорубить 14 туннелей, построить 16 виадуков, причём некоторые из них — в два этажа, а также свыше ста каменных мостов и 11 небольших железных мостов. Станции дороги и административные сооружения зачастую построены из отходов породы полученных в ходе прокладки туннелей.

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Всего, на протяжении дороги перепад высоты составляет 460 метров, а на 60 % протяжённости крутизна составляет 20-25 ‰, что эквивалентно подъёму в 1 метр на 40 метров пути. Такие условия вызвали совершенно новые технические аспекты строительства и понадобились новые инструменты и техника для эксплуатации. Были разработана новая конструкция локомотивов специально для этой дороги, так как стандартная техника и по сей день не может справиться с экстремальными величинами подъёма и радиусами поворотов.

Железная дорога проходит через очень живописный горный район. И даже во время строительства основной концепцией проекта было создать «пейзаж в саду», то есть архитектор пытался добиться гармоничного сочетания техники и природы. Красоты окружающей дорогу природы обусловили развитие вдоль неё инфраструктуры для отдыха. В настоящее время Земмеринг является популярным горнолыжным и бальнеологическим курортом; также район известен как место проведения соревнований Кубка мира по горным лыжам.

Земмерингская железная дорога в 1998 году была объявлена объектом всемирного наследия ЮНЕСКО за номером 785.

Предложен проект первого кондиционера воздуха

Первый кондиционер euroclimat.ru

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Современное понятие «кондиционер» как обозначение устройства для поддержания заданной температуры в помещении, существует достаточно давно. Интересно, что впервые слово кондиционер было произнесено вслух ещё в 1815 году. Именно тогда француз Жанн Шабаннес получил британский патент на метод «кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях». Собственно говоря, для английского языка глагол to condition является вполне стандартным и означает в том числе и «улучшать что-либо до желаемого состояния», в данном случае — воздух до состояния, комфортного для человека с точки зрения температуры, влажности и прочих параметров; таким образом, conditioner по правилам словообразования в английском языке — это просто то или тот, кто такое приведение чего-либо в определённое состояние осуществляет, а не какой-либо неологизм. Отсюда же — кондиционер для волос и белья, которые являются уже не приборами, а средствами бытовой химии.

Однако практического воплощения идеи пришлось ждать достаточно долго. Только в 1902 году американский инженер-изобретатель Уиллис Кэрриер (Willis Carrier) собрал промышленную холодильную машину для типографии Бруклина в Нью-Йорке. Самое любопытное, что первый кондиционер предназначался не для создания приятной прохлады работникам, а для борьбы с влажностью, сильно ухудшавшей качество печати.

День эмоджи

Эмоджи igrixl.ru

17 июля отмечается необычный, во многом забавный праздник – Всемирный день эмоджи (World Emoji Day), посвящённый сверхпопулярным в современном обществе пиктограммам, идеограммам и смайликам, используемым в системе электронного общения (смс, форумы, чаты и т.д.).

Эти значки, символизирующие настроение человека, его эмоции, а также изображающие разнообразные предметы, в совокупности способные изобразить даже отдельные жизненные ситуации образуют так называемый графический язык, получивший название «эмодзи» или «эмоджи». Именно так и называется праздник, отмечаемый 17 июля – Всемирный день эмоджи. Праздник носит неофициальный характер, но популярность его растёт очень быстро благодаря самой среде, в которой зародилось и продолжает развиваться то явление, которому он посвящён. Два варианта произношения праздника связаны с системой транскрипции японского языка, принятой в разных странах.

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Отмечаемый с 2014 года, праздник имеет даже собственный сайт, предлагающий присоединяться всех к празднованию дня, участвуя во флеш-мобах, используя социальные сети и любые возможности, предоставляемые интернетом.

Понятие «эмоджи» образовано от японских слов «картинка» и «знак, символ» и дословно может быть переведено как «знак в картинке» или «символ в картинке».

Считается, что создателем эмоджи является Сигетака (Шигетака) Курита – сотрудник одной из коммуникационных японских компаний. Он разработал систему эмоджи для пейджеров в начале 1990-х годов, а оттуда она уже перекочевала на мобильные телефоны и в компьютеры.

Первоначально доступная только в Японии система эмоджи получила распространение по всему миру, при чём, появилась даже Эмоджипедия – онлайн-энциклопедия или словарь, разъясняющий значение эмоджи. Появление эмоджи было связано с необходимостью максимально сжато изложить информацию, окрашенную эмоциональным состоянием передающего её человека.

Каждый год число эмоджи растёт, расширяя возможности для общения через графические символы. Использование одного и того же символа в разных контекстах может трактоваться по-разному. Теперь эмоджи для удобства собраны в группы по тематике: люди, животные, транспорт, еда и т.д. Это и не удивительно, так как на момент своего появления значков было около 170, а на сегодняшний день число их превысило 2000 единиц.

Дата 17 июля для празднования Дня эмоджи была выбрана по причине того, что именно этот день отображается на пиктограмме календаря эмоджи в операционной системе iOS.

Кроме организуемого и приуроченного к празднику флеш-моба ежегодно отдельные крупные компании принимают участие в празднике, проводя акции различного характера. Наиболее известной остаётся акция компании «Pepsi», канадский филиал которой выпустил к празднику продукцию в бутылках и банках с изображением различных эмоджи.

Несмотря на то, что Всемирный день эмоджи не носит официального статуса, остаётся принять тот факт, что эмоджи стали уже неотъемлемой частью общения людей в современном мире, где это общение во многом осуществляется посредством электронной переписки. Учитывая охват мира электронными каналами связи, задумываться о том, нужен ли празднику официальный статус, просто не имеет смысла.

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый ядерный взрыв и столкновение кометы с Юпитером.