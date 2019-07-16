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50 лет покорения Луны: NASA опубликовало архивные снимки

Комментариев: 1
Агентство опубликовало редкие снимки.
Базз Олдрин позирует с флагом, 1969 год
Базз Олдрин позирует с флагом, 1969 год
NASA

Самые первые снимки Луны, знаменитый след Базза Олдрина и многие другие кадры, вошедшие в историю.

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Ровно 50 лет назад состоялся запуск американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11», который впервые в истории доставил астронавтов на Луну. Высадку на спутник Земли совершили Нил Армстронг и Базз Олдрин.

К юбилею этого маленького шага для человека, но гигантского скачка для всего человечества Национальная галерея искусства США открыла экспозицию с редкими фото. Все представленные кадры посвящены исследованию Луны, подготовке к миссии и полёту «Аполлона-11».

Астронавты оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Они совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. За это время они установили флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали более 20 кг образцов лунного грунта.

Напомним, ранее NASA опубликовало фото взрыва ракеты Antares.

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Теги: Луна, NASA, фото
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Michael2811    16.07.2019, 18:03
Оценка:  -1
Michael2811
Этому верят только ИДИОТЫ....
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