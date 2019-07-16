50 лет покорения Луны: NASA опубликовало архивные снимки

Агентство опубликовало редкие снимки.

Самые первые снимки Луны, знаменитый след Базза Олдрина и многие другие кадры, вошедшие в историю.

Читай также: На Луну отправят достояния человечества

Ровно 50 лет назад состоялся запуск американского пилотируемого космического корабля «Аполлон-11», который впервые в истории доставил астронавтов на Луну. Высадку на спутник Земли совершили Нил Армстронг и Базз Олдрин.

К юбилею этого маленького шага для человека, но гигантского скачка для всего человечества Национальная галерея искусства США открыла экспозицию с редкими фото. Все представленные кадры посвящены исследованию Луны, подготовке к миссии и полёту «Аполлона-11».

Астронавты оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Они совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. За это время они установили флаг США, разместили комплект научных приборов и собрали более 20 кг образцов лунного грунта.

Напомним, ранее NASA опубликовало фото взрыва ракеты Antares.