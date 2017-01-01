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Секрет прочности клинков бронзового века: Эксперименты

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Можно ли отлить бронзу в домашних условиях?

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Блогер из Огненное ТВ сделал настоящую бронзу своими руками. Ту самую бронзу, из которой отливали в древности клинки мечей и топоры.

В чем секрет прочности бронзы, которую использовали металлурги древности? Как медный сплав мог оказаться прочным на столько, что им можно было бриться?

Напомним, ранее блогеры создавали Искусственный желудок в банке.

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Теги: эксперименты, видео
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