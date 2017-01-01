Секрет прочности клинков бронзового века: Эксперименты
Можно ли отлить бронзу в домашних условиях?
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Блогер из Огненное ТВ сделал настоящую бронзу своими руками. Ту самую бронзу, из которой отливали в древности клинки мечей и топоры.
В чем секрет прочности бронзы, которую использовали металлурги древности? Как медный сплав мог оказаться прочным на столько, что им можно было бриться?
Напомним, ранее блогеры создавали Искусственный желудок в банке.
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