Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Новый MacBook Air оказался хуже предшественника

Комментариев: 0
Теперь понятно, почему он стоит дешевле.
MacBook Air 2019
MacBook Air 2019
macworld.co.uk

Недавно Apple представила обновлённый MacBook Air. Его компания решила продавать по более низкой цене, чем модель 2018 года.

Читай также: Новый iPad Air превзошел iPhone XS в тестах

Сначала в обновлённом ноутбуке увидели немного отличий от старого: технологию True Tone и цену на $100 ниже. Сейчас же энтузиасты провели тесты MacBook и обнаружили, что в него Apple установила более медленный твердотельный накопитель.

Результаты тестов показали такую скорость SSD с объёмом 256 ГБ: 1,3 ГБ/с при чтении и 1 ГБ/с при записи. У предыдущей версии эти скорости были равны соответственно 2 ГБ/с и 0,9 ГБ/с. Если скорость записи стала немного выше, то чтения снизилась на 35%. Возможно, именно поэтому новинка стала дешевле.

Напомним, ранее сообщалось, что на Apple подали в суд за вспухающие часы.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: MacBook Air, Apple
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь