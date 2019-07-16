День в истории: 16 июля - Первый ядерный взрыв и столкновение кометы с Юпитером

В этот день, 16 июля, произошли такие события.

На полигоне в Лос-Аламосе произведен первый в мире ядерный взрыв

Атомный взрыв magspace.ru

В начале 1940-х годов в США были разработаны физические принципы осуществления ядерного взрыва (так называемый «Манхэттенский проект»).

Читай также: День в истории: Запуск коллайдера и уникальность ДНК

16 июля 1945 года в США, на полигоне близ Лос-Аламоса (другое название – Аламогордо, штат Нью-Мексико) был произведен наземный взрыв первого в мире атомного устройства. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км.

В процессе подготовки ядерного испытания на полигоне была построена 30-метровая башня. 12 июля началась сборка ураново-плутониевого атомного заряда, мощность которого составляла 20-22 килотонн. Через два дня почти готовое ядерное устройство (без детонаторов) подняли на вершину башни. В ночь на 15 июля на нем установили детонаторы.

А 16 июля в 05:29:45 установка была подорвана.

В августе 1945 года две мощные атомные бомбы были сброшены на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате атомной бомбардировки в Хиросиме были убиты и ранены более 140 тысяч человек, в Нагасаки – около 75 тысяч. Сами города превратились в пепел. Впервые за всю историю человечества было применено ядерное оружие. Тогда это не вызывалось военной необходимостью. Руководство США преследовало политические цели – продемонстрировать свою силу для устрашения СССР.

Торжественно открыт туннель под высочайшей горой Западной Европы – Монбланом

Туннель под Мон-Бланом Chamonix.net

16 июля 1965 года при участии президентов Франции и Италии Шарля де Голля и Джузеппе Сарагата состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом – высочайшей вершиной Альп (4807 м), который связал два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции.

Читай также: День в истории: Патент на металлическую пробку и День сурка

Туннель строился восемь лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина – 8,6 метра. Он расположен на высоте 1 километра 274 метров с французской стороны и 1 километра 381 метра с итальянской. Высота скалы над туннелем превышает два километра. К 1999 году туннель уже не соответствовал нормам безопасности. Это привело к трагедии.

24 марта 1999 года там загорелся грузовик, в результате чего другие машины оказались запертыми в море огня. Температура в туннеле достигла тогда 1000 градусов – плавилась стальная арматура креплений и на попавшие в западню автомобили с пассажирами падали раскаленные куски бетонных блоков. Те, кому посчастливилось не пострадать от пожара, задыхались от ядовитых газов, выделявшихся в результате горения бензина, масел и различных грузов. Система видеонаблюдения сразу же вышла из строя, поэтому к месту трагедии спасатели и пожарные смогли пробиться только к ночи.

В результате этой катастрофы погибли более 40 человек. Эта катастрофа получила название «Апокалипсис в сердце Монблана». После нее туннель был закрыт на ремонт и переоборудование.

Через три года в марте 2002 года он вновь открылся для эксплуатации. Теперь туннель оснащен многочисленными телекамерами и специальными нишами-убежищами, где можно спрятаться в случае чрезвычайного происшествия, но, тем не менее, периодически вводится запрет на движение в туннеле грузовых машин.

Комета Шумейкер-Леви столкнулась с Юпитером

Следы падения астероида NASA

Комета была открыта 24 марта 1993 года в обсерватории Маунт Паломар супругами Юджином и Каролиной Шумейкер и Дэвидом Леви. Она уже в момент открытия представляла собой цепочку фрагментов. Расчёты показали, что до своего открытия, 7 июля 1992 года, комета прошла в 15 000 км от облачного покрова Юпитера, и приливные силы раздробили её на 21 отдельный фрагмент, размерами до 2 км в поперечнике, растянувшиеся цепочкой на 200 тыс. км.

Читай также: День в истории: Рождение Колумба и первый пилотируемый аппарат

При очередном сближении с планетой в июле 1994 года все фрагменты кометы врезались в атмосферу Юпитера со скоростью 64 км/с, вызвав мощные возмущения облачного покрова (наблюдалось 21 столкновение, так как некоторые фрагменты до падения распались). Падение фрагментов происходило с 16 по 22 июля. Падение кометы было предсказано и наблюдалось как с Земли, так и из космоса. Точки падения фрагментов находились в южном полушарии Юпитера, на противоположном по отношению к Земле полушарии, поэтому сами моменты падения визуально наблюдались только аппаратом «Галилео», находившимся на расстоянии 1,6 а. е. от Юпитера. Однако возмущения в атмосфере Юпитера, возникшие после падения, наблюдались с Земли после поворота Юпитера вокруг своей оси.

Первый фрагмент A вошёл в атмосферу Юпитера в 20:16 UTC 16 июля. При этом возникла вспышка с температурой 24 000 К, облако газов поднялось на высоту до 3000 км, в результате оно стало наблюдаемым с Земли.

Наиболее крупный фрагмент G столкнулся с атмосферой 18 июля в 7:34 UTC. В результате через несколько часов в атмосфере возникло тёмное пятно диаметром 12 000 км (близко к диаметру Земли), оценённое энерговыделение составляло 6 млн мегатонн в тротиловом эквиваленте (в 750 раз больше всего ядерного потенциала, накопленного на Земле).

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый пароход и основание Twitter.