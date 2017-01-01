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Исследование: Знакомства-онлайн вытеснили все другие способы

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Знакомства на работе и в барах уже не так актуальны.
Знакомства онлайн вышли на первое место
Знакомства онлайн вышли на первое место
freepik.com

Учёные из Стэнфорда проанализировали способы найти романтического партнёра и выяснили, что интернет-знакомства заняли первое место по распространённости. Знакомства в барах, на работе или через друзей отошли на второй план.

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Чтобы это выяснить, исследователи проводили опросы. Они выбирали участников случайно. Сообщается, что среди них были даже те, у кого нет домашнего доступа к интернету (тогда исследователи сами давали им девайс с доступом в сеть). Учёные отобразили ответы респондентов в виде графика:

График популярности знакомств
График популярности знакомств
twitter.com/DKThomp

Красной линией на нём обозначены интернет-знакомства. Видно, как она стремится вверх и «обгоняет» другие способы знакомства, в том числе встречи в барах и ресторанах и через друзей. Интересно, что на графике есть вариант «знакомство в церкви». Но, как видно, он совсем не популярен.

Если смотреть в динамике, то получается довольно занятно. Так, в 1940 году почти 80% пар знакомились через семью, друзей или в учебных заведениях. Теперь же 67% пар знакомятся либо в барах либо онлайн.

Напомним, ранее было названо идеальное число любовников для мужчин и женщин.

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Теги: знакомства по интернету, знакомства
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