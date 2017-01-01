Исследование: Знакомства-онлайн вытеснили все другие способы
Учёные из Стэнфорда проанализировали способы найти романтического партнёра и выяснили, что интернет-знакомства заняли первое место по распространённости. Знакомства в барах, на работе или через друзей отошли на второй план.
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Чтобы это выяснить, исследователи проводили опросы. Они выбирали участников случайно. Сообщается, что среди них были даже те, у кого нет домашнего доступа к интернету (тогда исследователи сами давали им девайс с доступом в сеть). Учёные отобразили ответы респондентов в виде графика:
Красной линией на нём обозначены интернет-знакомства. Видно, как она стремится вверх и «обгоняет» другие способы знакомства, в том числе встречи в барах и ресторанах и через друзей. Интересно, что на графике есть вариант «знакомство в церкви». Но, как видно, он совсем не популярен.
Если смотреть в динамике, то получается довольно занятно. Так, в 1940 году почти 80% пар знакомились через семью, друзей или в учебных заведениях. Теперь же 67% пар знакомятся либо в барах либо онлайн.
Напомним, ранее было названо идеальное число любовников для мужчин и женщин.
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