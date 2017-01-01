Видео дня: Свадьба Регины и Влада в Италии и Вещи, которые вы увидите впервые в жизни

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Свадьба Регины и Влада в Италии

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Регина Тодоренко на свое канале наконец опубликовала видео со своей свадьбы с Владом Топаловым. Свадьба происходила в Соренто в кругу близких друзей и родственников. А букет невесты словила Леся Никитюк.

Вещи, Которые Вы Увидите Впервые в Жизни!

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В мире полным-полно самых странных вещей. Некоторые заставляют поражаться разнообразию всяких штук на нашей планете, другие вызывают искреннее непонимание, а третьи… Впрочем, не будем забегать вперед. В сегодняшнем видео мы собрали для вас самые удивительные вещи, которые вы не видели никогда в жизни. Предупреждаем: что-то может вас по-настоящему шокировать.

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