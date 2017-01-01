В Китае создают базу отпечатков носов собак

Недобросовестных владельцев собак будут искать по отпечаткам носов.

Китайский стартап Megvii, специализирующийся на распознавании изображений с помощью искусственного интеллекта, разработал сервис биометрической идентификации собак. За время его работы уже было возвращено хозяевам более 15 тысяч потерянных питомцев. В планах организации также создание системы, позволяющей правительству отслеживать недобросовестных владельцев домашних животных и наказывать их.

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Megvii является подрядчиком китайского правительства и участвовал в создании системы распознавания лиц для слежки за гражданами Поднебесной. Теперь наступила очередь их питомцев. Чтобы внести данные своей собаки в приложение, необходимо сфотографировать ее морду крупным планом с нескольких ракурсов. Нос многих домашних животных не только является показателем их здоровья, но и обладает уникальным рисунком кожи, аналогично отпечаткам пальцев у людей. Благодаря этому точность идентификации в новой системе распознавания питомцев достигает 95% и будет только расти.

Существенными плюсами приложения от Megvii являются простота, дешевизна и отсутствие стресса для четвероногих друзей человека. В отличие от привычных систем идентификации животных, теперь не нужно надевать на них специальные ошейники с трекерами или вживлять под кожу чипы. Сейчас в Китае в городах проживает 91 миллион кошек и собак, при этом их количество стремительно увеличивается в последние годы. Как сообщает ресурс abacusnews, в планах разработчиков не только воссоединять хозяев с потерявшимися питомцами, но также и отслеживать тех владельцев собак, которые выгуливают их то без намордников или не убирают за ними фекалии.

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