День в истории: 15 июля - Первый пароход и основание Twitter

В этот день, 15 июля, произошли такие события.

Первый в истории пароход

Модель «Пироскафа», сделанная автором в 1784 году wikipedia.org

15 июля 1783 года французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка маркиз Клод Франсуа Дороте де Жоффруа д'Аббан испытал на реке Соне близ Лиона первый в истории пароход, а точнее пироскаф (от греч. «пир» – огонь и «скафос» – корабль).

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Судно водоизмещением 182 тонны «тащила» одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Поступательно-возвратное движение ее поршня, посредством оригинального реечного механизма, преобразовывалось во вращение двух бортовых гребных колес.

Пироскаф восторженно приветствовала толпа зевак. Он бодро двинулся против течения, однако через 365 метров пути был вынужден причалить к берегу. Паровая машина, по существу, расколошматила судно. От продолжения своей работы пионеру пароходостроения пришлось отказаться, поскольку ему не удалось найти спонсоров ни среди буржуа, ни в правительстве.

Регулярные рейсы паровых судов в Европе начались лишь 1816 году. Немецкие кораблики курсировали по рекам Рейн и Шпрее.

На первых порах к пароходам относились скептически. Людям не нравилось, что они очень сильно дымят. Не верилось также, что пароходы смогут из рек и небольших озер выйти в моря и океаны. Старые «морские волки» приняли паровую машину всерьез лишь тогда, когда она успешно выдержала переход через Атлантический океан. Но и то не с первого раза. Пароход «Саванна», например, в 1818 году отправился из Нью-Йорка в Ливерпуль и проделал 27,5 миль за суточный рейс.

Началом новой эры морского судоходства можно считать переход судна «Сириус» через Атлантику в 1838 году. Пароход пересек океан за 18 суток и 10 часов только под паровым двигателем. Но еще долгое время на паровых судах оставались паруса на случай, если паровые машины вдруг сломаются или уголь в трюмах окажется отсыревшим.

Первый в истории совместный полет космических кораблей двух стран

Первый полет космических кораблей двух стран dmdonskoy.ru

15 июля 1975 года с космодрома Байконур в советской республике Казахстан стартовал космический корабль «Союз-19» с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым на борту. Через 8 часов с мыса Канаверал во Флориде (США) поднялась ракета «Сатурн 1-Б» с кораблем «Аполлон» и американскими астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брэндом и Дональдом Слейтоном.

На протяжении двух следующих дней корабли маневрировали для занятия стыковочной позиции. Они готовились к беспрецедентной международной космической миссии.

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Контакт состоялся 17 июля на высоте 140 миль над Атлантикой. Через три часа после стыковки Леонов в шлюзе приветствовал Стаффорда рукопожатием и фразой: «Glad to see you». «Привет, рад тебя видеть», – ответил Стаффорд по-русски. Затем мужчины обнялись.

Значительная часть миссии была посвящена символическим действиям. Космонавты и астронавты обменивались флажками, сувенирами, табличками. Приветствия советского лидера Леонида Брежнева и американского президента Джеральда Форда транслировались на состыкованные корабли и по всему миру.

Для телезрителей мира астронавты и космонавты провели телевизионные экскурсии по своим кораблям. Они угощали друг друга – русские подготовили обед, состоящий из пряников, русского черного хлеба, орехов, слив, мясного паштета и творога. Американцы ответили на это индейкой, мясными шариками, супом из морепродуктов с грибами. Звучали тосты за дружбу – вместо водки использовался борщ.

Одновременно космонавты совершенствовали процедуру стыковки и проводили научные эксперименты. Некоторые из них продолжились после того, как русские и американцы, проведя вместе почти два дня, расстались.

Оба экипажа благополучно вернулись на Землю. «Союз» спустился на парашюте на твердую землю в СССР 21 июля, «Аполлон» приводнился недалеко от Гавайев 25 июля 1975 года.

Основан сервис микроблогинга Twitter

Предварительный эскиз «Твиттера» на бумаге (тогда под названием stat.us) wikipedia.org

История «Твиттера» началась в марте 2006 года как научно-исследовательский проект компании Odeo (Сан-Франциско), первоначально для внутреннего использования. Джек Дорси ввел понятие индивидуального пользования SMS-сервиса для общения с небольшой группой. Первоначально проект задумывался, как возможность ответить на единственный вопрос: «Что ты сейчас делаешь?».

Дорси хотел создать некую платформу, которая позволила бы ему постоянно обмениваться с друзьями короткими сообщениями. Сообщения в «Твиттере» сразу отображаются на странице пользователя и мгновенно могут быть доставлены другим пользователям, которые подписаны на их получение. Оригинальное кодовое название проекта было twttr, навеянное названием знаменитого фотохостинга Flickr и пятисимвольной длиной американских коротких кодов SMS.

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Работа над проектом началась 21 марта 2006 года в 20:50 по стандартному тихоокеанскому времени (PST), когда Дорси опубликовал первое сообщение «Твиттер»: «just setting up my twttr». Первый прототип «Твиттера» был использован в качестве внутренней службы для сотрудников Odeo, а полная версия была представлена публично 15 июля 2006 года.

В октябре 2006 года Биз Стоун, Эван Уильямс, Дорси и другие члены Odeo сформировали «Obvious Corporation» и приобрели Odeo и все его активы, в том числе Odeo.com и Twitter.com — с инвесторами и акционерами. «Твиттер» стал принадлежать отдельной компании в апреле 2007 года.

Новый логотип Твиттера politeka.net

Настоящий триумф «Твиттера» произошёл в 2007 году на фестивале South by Southwest (SXSW). В ходе мероприятия использование «Твиттера» увеличилось с 20 000 твитов за день до 60 000. «Люди из „Твиттера“ ловко разместили две 60-дюймовые плазменные панели в конференц-холлах, исключительно для показа потоковых сообщений „Твиттера“», отметил в Newsweek Стивен Леви. «Сотни зрителей следили друг за другом через постоянные твиты». Реакция на фестивале была весьма позитивной. Блогер Скотт Билruen заявил, что «Твиттер» «абсолютно рулит». Исследователь социального программного обеспечения danah boydruen сказала, что «Твиттер» «овладел» фестивалем. Сотрудники Twitter Inc получили приз Web Award фестиваля, а Джек Дорси, верный своему стилю, в благодарственной речи сказал «Мы бы хотели поблагодарить вас в 140 символах. И только что сделали это!»

Предыдущая версия логотипа «Твиттера», использовавшаяся до 14 сентября 2010 года

14 сентября 2010 года Twitter Inc начала переработку сайта, включая обновлённый логотип. 24 сентября 2010 года была запущена новая версия сайта, которая позволила пользователям смотреть видео и фотографии прямо на сайте и в целом обогатила взаимодействие пользователя с «Твиттером», сделав его быстрее, проще, функциональнее.

27 сентября 2017 года Twitter увеличил максимальный размер сообщений до 280 символов[.

В марте 2019 года Компания Twitter запустила новое приложение под названием Twttr, которое будет служить в качестве площадки для тестирования новых функций. Программа позволит разработчикам тестировать новые идеи и получать обратную связь, а при получении положительного опыта — внедрять их в основную версию клиента Twitter

Напомним, днем ранее мы вспоминали первый частный компьютер и демонстрацию динамита.