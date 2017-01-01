День в истории: Первый частный компьютер и демонстрация динамита

В этот день, 14 июля, произошли такие события.

День рождения Жана Дюма

Жан Дюма wikipedia.org

Жан-Батист Дюма в юности обучался аптекарскому делу; в 1816 году он отправился в Женеву, где работал помощником фармацевта. Дюма учился в Женевском университете. Его дипломная работа, посвященная физиологии нервной системы, привлекла к себе внимание. По окончании университета в 1823 году он перебрался в Париж, стал ассистентом Жака Луи Тенара и до 1840 года работал в Политехнической школе.

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Будучи зятем минералога Александра Броньяра, он работал вместе с его сыном, Адольфом Теодором Броньяром, над трудом «Хроникой естественных наук» (Annales des Sciences naturelles), выпущенным ими в 1823 году. В 1822—1831 годах Дюма написал множество статей для «Классического словаря естествознания» (Dictionnaire classique d'Histoire naturelle) Бори де Сен-Венсана (1778—1846).

Дюма также читал курсы химии в Атенее, на конференции по науке и технике, которая являлась местом сбора либеральной государственной оппозиции (руководителей предприятий, ученых). Там находились многие читатели Le Globe, оппозиционной газеты интеллигенции, в том числе акционер Альфонс Лавалле, которому Дюма помог в 1829 году основать свой проект: Центральную школу искусств и ремесел, целью которой было обучение гражданских инженеров, «врачей заводов и фабрик». По требованию Наполеона III в конце октября 1853 года Дюма, совместно с Фредериком Кульманом (фр.)русск., занялся основанием Школы промышленных искусств и шахт (Центральная школа Лилля).

В 1832 году Дюма был избран в секцию химии Академии наук. Затем он сменил Луи Жака Тенара на кафедре Политехнической школы и стал профессором в 1835 году. Он работал там до 1840 года, когда его сменил Теофиль-Жюль Пелуз. В 1838 году Дюма стал заведующим кафедры органической химии на Медицинском факультете. Одним из его учеников здесь был Луи Пастер, на которого Дюма оказал большое влияние. Одновременно Дюма стал заместителем Тенара на факультете естественных наук, читая курсы 2-го семестра с 1832 до 1836 года, а затем все курсы — с 1836 по 1841 год. В 1840 он получил звание иностранного члена Лондонского королевского общества. С уходом Тенара Дюма стал заведующим кафедры химии и в 1841 году — деканом факультета, сменив Жан-Батиста Био. В это время у него обучался Игнацы Домейко (1802—1889).

Помимо химии, Дюма занимался также государственной деятельностью. В 1850—1851 годах он был министром сельского хозяйства и торговли в правительстве Луи-Наполеона Бонапарта. При коронации императора стал сенатором. 9 марта 1853 года Дюма был назначен генерал-инспектором высшего образования и науки и занимался этим вплоть до 1868 года, когда его сменил Балар. Находясь на этой должности, Дюма был членом императорского совета по народному просвещению, в котором он был вице-президентом до 1864 года. Затем его сменил Эрнест де Руайе. После этого Дюма стал вице-президентом Высшего совета по повышению квалификации в области высшего специального образования.

Демонстрация динамита

Динамит

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14 июля 1867 года Альфред Нобель впервые продемонстрировал динамит. Первые испытания проходили в карьере Редхилл, графство Сюррей в Великобритании. По легенде Нобель изобрёл динамит случайно. Бутылки с взрывоопасным нитроглицерином перевозили для безопасности в инфузорной земле, одна бутыль лопнула и вещество смешалось с горной породой. Альфред Нобель это обнаружил и запатентовал полученную смесь нитроглицерина с кизельгуром как динамит. По гречески «Дюнамис» означает «сила». Новая взрывчатка оказалась безопасной в употреблении и очень быстро получила широкое применение. Динамит сделал изобретателя мультимиллионером, но Нобель испытывал чувство вины за то, что подарил миру такое вещество. Поэтому позже он переписал завещание, по которому его наследникам следовало учредить премию, чтобы все запомнили его не только как изобретателя разрушительного оружия.

Первый компьютер в частной собственности

Принстонский университет princeton.edu

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14 июля 1954 года Принстонский университет в США впервые объявил о сдаче компьютеров в частное пользование. До этого момента компьютеры были установлены в лабораториях и были просто частью оборудования для исследования. Чтобы работать на них, студентам приходилось составлять программы, а затем пользоваться услугами оператора, который на компьютере решал задачу и передавал обратно ответ. Однако руководство решило, что процесс использования компьютеров слишком затруднён и разрешило сдавать компьютеры в частное пользование. Это решение директоров Принстонского университета стало первым серьёзным шагом к разработке персональных компьютеров.

Напомним, днем ранее мы вспоминали патент на радио и экспедицию Кука.