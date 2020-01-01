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День в истории: 13 июля - Патент на радио и экспедиция Кука

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В этот день, 13 июля, произошли такие события.

Экспедиция Беринга

Экспедиция Беринга
Экспедиция Беринга
denvistorii.ru

Первая Камчатская экспедиция была начата в декабре 1724 года, после издания Петром I указа об организации экспедиции, которая была призвана исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие пролива между Азией и Америкой.

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В петровской инструкции для Первой Камчатской экспедиции указывалось построить на Камчатке судна и на них «искать, где Азия сошлась с Америкой». Перезимовав здесь, экспедиция переправила снаряжение на лодках и собачьих упряжках к устью реки Камчатка на восточном побережье полуострова, где к лету 1728 года было закончено строительство бота «Св. Гавриил». В июле-августе 1728 года судно поднялось на север, а затем — на северо-восток вдоль материка. В ходе плавания были выявлены Карагинский залив с островом, залив Креста, бухта Провидения, Анадырский залив и остров Святого Лаврентия.

Экспедиция, как потом оказалось, вышла через Берингов пролив в Чукотское море при этом североамериканское побережье обнаружено не было, после чего повернула назад, поскольку Беринг посчитал задание выполненным: было показано, что азиатское и североамериканское побережья не соединяются.

В 1729 Беринг обогнул Камчатку с юга, выявив Камчатский залив и Авачинскую губу, и через Охотск и всю Россию вернулся назад в Петербург.

Таким образом, за два года экспедиция Беринга — первая в России морская научная экспедиция — впервые произвела инструментальную съёмку западного побережья моря, которому впоследствии будет присвоено его имя, на протяжении более чем 3500 км. Беринг завершил открытие северо-восточного побережья Азии, а картой, составленной им совместно с подчинёнными, как отмечают специалисты, позднее пользовались все западноевропейские картографы при изображении северо-востока Азии.

В 1732 году было принято решение об организации Второй Камчатской экспедиции.

Экспедиция Кука

«Резолюшн» и «Эдвенчур» в заливе Матавай
«Резолюшн» и «Эдвенчур» в заливе Матавай
wikipedia.org

Вторая экспедиция Кука (1772—1775) была связана с географическими и политическими проблемами, поставленными на повестку дня на начальном этапе европейской экспансии в моря южного полушария. Это первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

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13 июля 1772 года корабли вышли из Плимута. В Кейптауне, куда прибыли 30 октября 1772 года, к экспедиции присоединился ботаник Андерс Спаррман. 22 ноября корабли покинули Кейптаун, взяв курс на юг.

Безусловно, Королевское общество также приложило к этому руку — оно считалось полуправительственной организацией и представляло собой мощную силу в обществе; ведущие географы того времени, в особенности Александер Далримпл, продолжали верить в идею большого Южного материка, пригодного для колонизации.

В результате экспедиции был открыт целый ряд островов и архипелагов в Тихом океане.

Доказано, что в южных широтах нет новых сколько-нибудь значительных земель, и, следовательно, продолжать поиски в этом направлении нет смысла.

Хотя реальный южный материк — Антарктида — так и не был открыт, было установлено, что в любом случае он был бы бесполезен для колониальной экспансии.

Гульельмо Маркони получил патент на радио

Маркони демонстрирует своё изобретение
Маркони демонстрирует своё изобретение
wikipedia.org

13 июля 1897 года Маркони получил патент на радио и уже 20 июля создал и организовал акционерное общество «Маркони К°». Для работы в фирме Маркони пригласил многих учёных и инженеров.

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Летом того же года осуществил передачу радиосигналов на 14 км через Бристольский залив, в октябре — на расстояние 21 км.

В ноябре того же года построил первую стационарную радиостанцию на острове Уайт, обеспечившую связь острова с материком на расстоянии 23 км. В мае 1898 года впервые применил систему настройки (на принципах, открытых в предыдущем году Оливером Лоджем); запатентовал её в 1900 году (патент № 7777). В том же году открыл в Челмсфорде первый «завод беспроволочного телеграфа», на котором работали 50 человек.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Запуск Фобос-2 и первое химоружие.

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Теги: день в истории
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