День в истории: 13 июля - Патент на радио и экспедиция Кука

В этот день, 13 июля, произошли такие события.

Экспедиция Беринга

Экспедиция Беринга denvistorii.ru

Первая Камчатская экспедиция была начата в декабре 1724 года, после издания Петром I указа об организации экспедиции, которая была призвана исследовать воды Тихого океана и подтвердить наличие пролива между Азией и Америкой.

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В петровской инструкции для Первой Камчатской экспедиции указывалось построить на Камчатке судна и на них «искать, где Азия сошлась с Америкой». Перезимовав здесь, экспедиция переправила снаряжение на лодках и собачьих упряжках к устью реки Камчатка на восточном побережье полуострова, где к лету 1728 года было закончено строительство бота «Св. Гавриил». В июле-августе 1728 года судно поднялось на север, а затем — на северо-восток вдоль материка. В ходе плавания были выявлены Карагинский залив с островом, залив Креста, бухта Провидения, Анадырский залив и остров Святого Лаврентия.

Экспедиция, как потом оказалось, вышла через Берингов пролив в Чукотское море при этом североамериканское побережье обнаружено не было, после чего повернула назад, поскольку Беринг посчитал задание выполненным: было показано, что азиатское и североамериканское побережья не соединяются.

В 1729 Беринг обогнул Камчатку с юга, выявив Камчатский залив и Авачинскую губу, и через Охотск и всю Россию вернулся назад в Петербург.

Таким образом, за два года экспедиция Беринга — первая в России морская научная экспедиция — впервые произвела инструментальную съёмку западного побережья моря, которому впоследствии будет присвоено его имя, на протяжении более чем 3500 км. Беринг завершил открытие северо-восточного побережья Азии, а картой, составленной им совместно с подчинёнными, как отмечают специалисты, позднее пользовались все западноевропейские картографы при изображении северо-востока Азии.

В 1732 году было принято решение об организации Второй Камчатской экспедиции.

Экспедиция Кука

«Резолюшн» и «Эдвенчур» в заливе Матавай wikipedia.org

Вторая экспедиция Кука (1772—1775) была связана с географическими и политическими проблемами, поставленными на повестку дня на начальном этапе европейской экспансии в моря южного полушария. Это первое в истории кругосветное плавание с запада на восток.

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13 июля 1772 года корабли вышли из Плимута. В Кейптауне, куда прибыли 30 октября 1772 года, к экспедиции присоединился ботаник Андерс Спаррман. 22 ноября корабли покинули Кейптаун, взяв курс на юг.

Безусловно, Королевское общество также приложило к этому руку — оно считалось полуправительственной организацией и представляло собой мощную силу в обществе; ведущие географы того времени, в особенности Александер Далримпл, продолжали верить в идею большого Южного материка, пригодного для колонизации.

В результате экспедиции был открыт целый ряд островов и архипелагов в Тихом океане.

Доказано, что в южных широтах нет новых сколько-нибудь значительных земель, и, следовательно, продолжать поиски в этом направлении нет смысла.

Хотя реальный южный материк — Антарктида — так и не был открыт, было установлено, что в любом случае он был бы бесполезен для колониальной экспансии.

Гульельмо Маркони получил патент на радио

Маркони демонстрирует своё изобретение wikipedia.org

13 июля 1897 года Маркони получил патент на радио и уже 20 июля создал и организовал акционерное общество «Маркони К°». Для работы в фирме Маркони пригласил многих учёных и инженеров.

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Летом того же года осуществил передачу радиосигналов на 14 км через Бристольский залив, в октябре — на расстояние 21 км.

В ноябре того же года построил первую стационарную радиостанцию на острове Уайт, обеспечившую связь острова с материком на расстоянии 23 км. В мае 1898 года впервые применил систему настройки (на принципах, открытых в предыдущем году Оливером Лоджем); запатентовал её в 1900 году (патент № 7777). В том же году открыл в Челмсфорде первый «завод беспроволочного телеграфа», на котором работали 50 человек.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Запуск Фобос-2 и первое химоружие.