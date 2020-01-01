День в истории: 12 июля - Запуск Фобос-2 и первое химоружие

В этот день, 12 июля, произошли такие события.

День рождения Джорджа Истмена

Джордж Истмен pinterest.com

Джордж Истмен (англ. George Eastman) родился 12 июля 1854 года в небольшом американском городе Уотервилл. Детство его сложно назвать хорошим. Семья была небогатой, а жизнь тяжелой. Отец Истмена рано умер. После 7 класса мальчик отправился работать. Первая работа Джорджа была грязной. Он устроился в страховую компанию. В его обязанности входило чистить плевательницы, выносить мусор, а также выполнять работу посыльного. Впрочем, Джордж не испытывал неприязни к своей работе, так как понимал, что это временные неудобства.

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Первый успех пришел к Истмену в 20 лет. Тогда он устроился в крупный банк. Занимаясь инвестициями в недвижимость, Истмен часто ездил в другие города. Однажды он отправился на Карибы, чтобы посмотреть, как обстоят там дела с недвижимостью. Он хотел сразу же продать пару домов на Карибах, а потому решил взять с собой фотоаппарат. Это был 19 век, и чтобы сфотографировать места на Карибах, нужно было нагрузить пару повозок. Поездка не состоялась.

Джордж Истмен загорелся идей создания нового фотоаппарата, компактного, такого чтобы им могли пользоваться простые люди. Работая днем на заводе General Electric, вечерами он читал литературу, посвященную фотоделу. Он забыл о том, что такое нормальная жизнь. Ключевым стал 1878 год, в котором Истмен прочитал статью англичанина Чарльза Беннета, посвященную приготовлению эмульсии для сухих пластин.

В будущем Истмен часто будет говорить, что эта статья направила его в правильную сторону. После многих бессонных ночей Джордж Истмен представил миру новую технологию производства сухих пластин. Недолго думая, он запатентовал ее. После этого Джордж представил машину для промышленного выпуска пластин. А уже в 1888 году Истмен арендует целый этаж здания на улице Стей-Стрит (в городе Рочестер).

В итоге, благодаря финансовой поддержке старого друга отца Гарри Стронга, Истмен основал свою компанию, в которой занял место главного бухгалтера. Президентом стал более опытный Стронг. Компанию назвали «Eastman Kodak Company». Правда, в народе она более известна, как просто Kodak.

Джордж Истмен решил, что для успеха компания должна сделать фотографию доступной для обычных людей. Нужно было серьезно упростить сам процесс фотографирования и фотоаппараты. И он этого добился - в 1888 году был выпущен первый фотоаппарат под маркой Kodak. Он представлял собой небольшую ящичную камеру: затвор был с одной выдержкой, объектив с постоянной диафрагмой давал резкое изображение от 2,5 м до бесконечности, а заряжался фотоаппарат плёнкой на 100 кадров. Его можно было купить за 25 долларов. И вскоре Истмен зарегистрировал Kodak как товарный знак.

Следует отметить, что Истмен уделял особое внимание рекламе - он лично писал рекламные тексты для первой продукции Kodak. В 1888 году он придумал лозунг: «Вы нажимаете кнопку — мы делаем остальное», который красовался на фасаде фабрики в Рочестере, а также в многочисленных рекламных проспектах.

В начале 1930-х Джордж Истмен узнал о том, что неизлечимо болен. 14 марта 1932 года он застрелился у себя дома в Рочестере (штат Нью-Йорк, США).

Применение химического оружия

Применение иприта histrf.ru

В ночь с 12 на 13 июля 1917 года под бельгийским городом Ипр, с целью сорвать наступление англо-французских войск, Германия применила химическое оружие – жидкий отравляющий горчичный газ кожно-нарывного действия, который по месту боев получил название иприт.

При первом его применении поражения различной тяжести получили 2490 человек, из которых 87 скончались. Британские ученые быстро расшифровали его формулу, но наладить производство нового отравляющего вещества удалось лишь в 1918 году, из-за чего использовать иприт в военных целях удалось лишь в сентябре 1918 года (за 2 месяца до перемирия).

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Иприт обладает отчетливо выраженным местным действием – он поражает глаза и органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожные покровы. Всасываясь в кровь, он проявляет и общеядовитое действие. Иприт поражает кожные покровы при воздействии, как в капельном, так и в парообразном состоянии.

От капель и паров иприта обычное летнее и зимнее армейское обмундирование не защищает кожные покровы, как и практически любые виды гражданской одежды. Реальной защиты войск от иприта в те годы не было, и применение его на поле боя было эффективным до самого окончания войны.

Ни до, ни после этой войны боевые отравляющие вещества не использовались в таких количествах как в 1915-1918 годах. В течение Первой мировой войны химические вещества применялись в огромных количествах: 12 тысяч тонн иприта, которым было поражено около 400 тысяч человек.

В настоящее время химоружие запрещено к применению Конвенцией о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. Согласно ее положениям, она вступила в силу после ее ратификации 65 государствами. Дата вступления в силу - 29 апреля 1997 года. Россия ратифицировала её в ноябре 1997 года.

Фобос-2

Фобос-2 Ufolog.ru

Автоматическая межпланетная станция «Фобос» была разработана в Центре им. Бабакина. Она задумывалась как базовая для последующих межпланетных миссий. Бортовая научная аппаратура была создана при участии научных коллективов из Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Ирландии, Польши, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехословакии, Европейского космического агентства. В баллистическом обеспечении управления космическими аппаратами принимали участие специалисты дальней космической связи США.

Проект «Фобос» включал в себя запуск двух АМС «Фобос-1» и «Фобос-2». Старт первой станции состоялся 7 июля 1988 года (1 сентября в результате ошибки наземного оператора она была потеряна).

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12 июля 1988 года была запущена «Фобос-2». В ходе 200-суточного полёта на трассе Земля-Марс станцией выполнялась научная программа экспериментов по исследованию межпланетного пространства, Солнца, солнечной активности, регистрации солнечных и галактических гамма-всплесков.

Кроме того, были проведены телевизионные съемки спутника Марса - Фобоса, его и Марса фотометрические, спектральные и радиометрические исследования, также осуществлялись исследования химического состава атмосферы планеты.

Следующий этап сценария миссии подразумевал перевод АМС на еще более близкую к Фобосу орбиту и далее управляемый сход с этой орбиты для сближения с Фобосом. Однако 27 марта 1989 года после проведения телевизионных съемок Фобоса, при которых АМС меняла свою ориентацию для наведения поля зрения видеоспектрометрического комплекса на Фобос, с нею была потеряна радиосвязь.

Через 4 часа после безуспешных попыток восстановить связь был получен ослабленный сигнал, оказавшийся последним сообщением с АМС «Фобос-2».

Напомним, днем ранее мы вспоминали покорение Арктики с аэростатом и падение Скайлэб.