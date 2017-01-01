Видео дня: Зеленский выгнал чиновника
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Зеленский выгнал чиновника
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Президент Украины Владимир Зеленский выгнал со встречи секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Ранее он был осужден за разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений.
Напомним, днем ранее в тренды попали Канада: легалайз, эмиграция, красоты и Аквапарк из скотча и крема.
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