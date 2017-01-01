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Видео дня: Зеленский выгнал чиновника

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В тренде - политика.

Зеленский выгнал чиновника

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Президент Украины Владимир Зеленский выгнал со встречи секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Ранее он был осужден за разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений.

Напомним, днем ранее в тренды попали Канада: легалайз, эмиграция, красоты и Аквапарк из скотча и крема.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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