Видео дня: Зеленский выгнал чиновника

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Зеленский выгнал чиновника

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Президент Украины Владимир Зеленский выгнал со встречи секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка. Ранее он был осужден за разбой, соединенный с причинением тяжких телесных повреждений.

Напомним, днем ранее в тренды попали Канада: легалайз, эмиграция, красоты и Аквапарк из скотча и крема.