День в истории: 11 июля - Покорение Арктики с аэростатом и падение Скайлэб

В этот день, 11 июля, произошли такие события.

Всемирный день народонаселения

Всемирный день народонаселения bashinform.ru

По данным Организации Объединенных Наций 11 июля 1987 года население Земли составило 5 миллиардов человек — этот день был назван Днем пяти миллиардов (Five Billion Day).

В декабре 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 45/216 и учредила международный праздник — Всемирный день народонаселения (World Population Day), который решено ежегодно отмечать 11 июля, для повышения осведомленности о проблемах народонаселения, включая их связь с окружающей средой и развитием.

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Быстрый рост населения в мире стал в 1960-х годах предметом серьезного беспокойства Организации Объединенных Наций. Население мира с 1960 по 1999 год увеличилось более чем вдвое, перейдя в октябре 1999 года отметку в 6 миллиардов.

В 20-ую годовщину Дня пяти миллиардов — 11 июля 2007 года — мировое население составило примерно 6,7 миллиарда человек.

Ежегодный прирост мирового населения составляет 83 миллиона человек. Согласно усредненным данным по прогнозам ООН, к 2030 году на Земле будут проживать 8,6 миллиарда человек, к 2050 – 9,8 миллиарда и 11,2 миллиарда человек к 2100 году, что зависит в определенной степени от эффективности программ планирования семьи.

Каждый год День народонаселения посвящен определенной теме

Каждый год День народонаселения посвящен определенной теме

Обширная и интенсивная работа ООН в области народонаселения, особенно ее авторитетные оценки и прогнозы численности населения и динамики ее изменения, послужила существенному укреплению национальной базы перспективного планирования, способной инкорпорировать демографическую статистику в контексте планирования в целях развития и принимать взвешенные решения в социально-экономической области.

В 21 веке особенно остро стал рассматриваться вопрос глобального потепления на Земле, причинами которого является общий рост населения и экстенсивная человеческая деятельность. Последняя зачастую негативно сказывается на земных ресурсах и окружающей среде, приводя к необратимым последствиям.

Поэтому цель сегодняшнего Дня — привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам общего развития, поиску решения общих проблем. И ежегодно он посвящен определенной теме. Так, в разные годы девизами Дня народонаселения были слова: «1 миллиард подростков», «Равенство придает силы», «Мужчины как партнеры в деле охраны здоровья матери», «Планируя семью, вы планируете ваше будущее», «Каждый значим», «Всеобщий доступ к услугам в области репродуктивного здоровья», «Инвестируя в молодежь», «Уязвимое население в чрезвычайных ситуациях», «Планирование семьи: укрепление потенциала людей, обеспечение развития» и другие.

Предпринята первая попытка исследования Арктики с помощью аэростата

Аэростат Орел aviation-history.com

11 июля 1897 года шведский воздухоплаватель Соломон Август Андре (швед. Salomon August Andrée, 1854—1897) с двумя товарищами поднялся в небо на воздушном шаре «Орёл» с датского острова Шпицберген.

Их аэростат объемом 4531 куб. м. был оснащен парусом, который крепился к сложной системе тросов. С его помощью планировалось управлять летательным аппаратом.

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При подъеме оборвались три гайдропа, и шар практически стал неуправляемым. Движимый попутным ветром, «Орел» пролетел в северо-восточном направлении около 480 км, то поднимаясь на значительную высоту, то опускаясь почти до поверхности и ударяясь о лед.

14 июля Андре принял решение о прекращении полета. Шар опустился на лед в 800 км от цели экспедиции – Северного полюса.

22 июля после недельной подготовки к пешему походу путешественники отправились в сторону мыса Флора (Земля Франца-Иосифа), где располагался склад продовольствия экспедиции. Путь по дрейфующим льдам был чрезвычайно сложным.

Несмотря на нехватку продовольствия, холод и усталость, во время этого похода отважные исследователи не прекращали научных исследований. Они производили астрономические определения своего местоположения, выполняли метеорологические наблюдения, заносили в дневники описания встречавшихся животных. В конце сентября участники экспедиции достигли южного берега острова Белый, установили на нем палатку и приступили к постройке дома.

Через 33 года, 6 августа 1930 года последний лагерь экспедиции Соломона Андре был обнаружен экипажем норвежского судна «Братвог». Найденные на месте гибели экспедиции документы позволяют предположить, что Андре, Френкель и Стриндберг умерли в середине октября 1897 года.

В октябре 1930 года останки отважных воздухоплавателей в сопровождении почетного эскорта были доставлены в Швецию.

Станция Скайлэб была сведена с орбиты

Станция Скайлэб wikipedia.org/

Скайлэб — первая и единственная национальная орбитальная станция США, предназначенная для технологических, астрофизических, медико-биологических исследований, а также для наблюдения Земли. Запущена 14 мая 1973 года.

В общей сложности на станции побывали три экспедиции. Основной задачей экспедиций было изучение адаптации человека к условиям невесомости и проведение научных экспериментов. Поскольку сам запуск станции имел обозначение SL-1 («Скайлэб-1»), три пилотируемых полёта имели номера 2, 3 и 4.

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Третья и последняя экспедиция SL-4 («Скайлэб-4») (Джералд Карр, Эдвард Гибсон и Уильям Поуг) продлилась 84 дня (16.11.1973 — 08.02.1974). Карр, Гибсон и Поуг стали первыми астронавтами, которые встретили Новый год в космосе. Во время миссии на станции прошел однодневный мятеж, когда команда самовольно прервала связь с центром управления полетом и отдыхала в течение дня.

Больше экспедиций на станцию не было. Так как ракета Сатурн-5 была снята с производства, подобную тяжёлую и объёмистую станцию в ближайшие годы выводить в космос было нечем. Потому учёным хотелось сохранить «Скайлэб» для дальнейшего использования. Предлагался 20-дневный полёт SL-5 Скайлэб-5 для научных экспериментов и некоторого поднятия орбиты станции. Обсуждались способы сохранить «Скайлэб» до начала полётов многоразовых кораблей Спейс Шаттл, после чего эксплуатировать не менее 5 лет. Программа «Скайлэб-Шаттл» предусматривала один полёт для существенного поднятия орбиты с помощью доставляемого шаттлом двигательного модуля, два полёта экспедиций восстановления с доставкой нового стыковочного узла в первом, а затем регулярные многомесячные экспедиции с доведением экипажа на станции до шести-восьми человек, пристыковкой нового большого шлюзового модуля, других модулей (в том числе несвободнолетящих шаттловских лабораторий Спейслэб) и ферм, а также, возможно, дооснащаемого оборудованием отработавшего внешнего бака системы Шаттл большего размера. После полёта ЭПАС (Союз-Аполлон) было даже предложение создать комплекс Скайлэб-Салют. Однако окончательного решения о финансировании так и не было принято.

Тем временем возросшая солнечная активность привела к некоторому увеличению плотности атмосферы на высоте орбиты «Скайлэб», снижение станции ускорилось. Подъём станции на более высокую орбиту был невозможен, так как у неё не было собственного двигателя (подъём орбиты осуществлялся только двигателями пристыкованных КК «Аполлон», в которых на станцию прибывали экипажи). Центр управления полётом сориентировал станцию на вход в атмосферу в 16:37 по Гринвичу 11 июля 1979 года. Районом затопления станции предполагалась точка в 1300 км южнее Кейптауна, ЮАР. Однако ошибка в расчётах в пределах 4 % и тот факт, что станция разрушалась медленнее, чем предполагалось, привели к смещению точки падения не сгоревших обломков: часть из них упала в западной Австралии южнее города Перт. Некоторые обломки были обнаружены между городами Эсперанс и Роулинна и сейчас экспонируются в музеях.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Обезьяний процесс и морской путь в Индию.