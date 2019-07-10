Facebook избавляется от белых и мужчин в своем офисе

Соцсеть гордится своим разнообразием.

Компания Facebook выпустила ежегодный отчет о разнообразии в компании, в котором сообщила о планомерном, но медленном сокращении процентной доли мужчин и белых среди сотрудников. Доля мужчин упала с 63,7% до 63,1%, а белых сотрудников — с 46,6% до 44,2%.

Читай также: Facebook объявляет войну фальшивым "лайкам"

Компания анонсировала амбициозный план: в следующие пять лет половина всех сотрудников Facebook будет женщинами, чернокожими, латиноамериканцами, коренным населением Америки, жителями тихоокеанских островов, людьми двух и более национальностей, инвалидами и ветеранами. Для этого компания собирается удвоить число женщин в своих подразделениях по всему миру, а также чернокожих и латиноамериканцев в офисах в США.

Пока же женщины на технических должностях в компании занимают 23% мест, на управляющих — 32,6%. В США расовое распределение сотрудников следующее: 44,2% белых, 43% азиатов, 5,2% латиноамериканцев, 3,8% чернокожих. С 2014 года число чернокожих женщин в компании выросло в 25 раз, а чернокожих мужчин — в 10 раз.

Напомним, ранее сообщалось, что отказ от Facebook делает людей счастливее.