В Firefox появилась блокировка видеорекламы и темная тема

Браузер получил большое обновление.

Mozilla представила релизную версию браузера Firefox 68 для настольных операционных систем, а также для Android. Эта сборка относится к веткам с длительным сроком поддержки (ESR), то есть обновления к ней будут выпускаться на протяжении года.

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В числе основных нововведений версии стоит отметить обновлённый и переписанный менеджер дополнений, который теперь базируется на HTML и JavaScript. Отныне каждое дополнение получило отдельные вкладки с описанием, настройками и т. п. Для активации дополнений теперь используются не кнопки, а контекстное меню, а отключённые расширения теперь отделены от активных.

Помимо этого, появилась секция с рекомендациями. Они формируются на основе используемых расширений, настроек браузера и так далее. А ещё появилась кнопка для связи с разработчиками тем и дополнений. Это позволяет сообщить им о неразрешённой активности, проблемах и проч.

Браузер научился блокировать видеорекламу, автоматически воспроизводящуюся при открытии статей и ссылок. Кроме того, Firefox будет лучше защищать пользователей от рекламных трекеров.

При этом строгий режим блокировки отключает не только сторонние cookie и системы отслеживания, но даже JavaScript-элементы, которые могут майнить криптовалюту или шпионить за пользователями.

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В Firefox 68 появилась новая адресная строка Quantum Bar. Внешне и функционально она практически идентична старой адресной строке Awesome Bar, но «под капотом» она совсем другая. В частности, разработчики отказались от XUL/XBL в пользу Web API и добавили поддержку WebExtensions. Помимо этого, строка стала быстрее и более отзывчивой.

А ещё появилась полноценная тёмная тема для режима чтения. При этом все элементы окна и панели перекрашиваются в требуемый цвет. Ранее это касалось только области с текстовым контентом.

Также были добавлены многочисленные улучшения для разработчиков. При этом отметим, что мобильная версия Firefox 68 станет последней. Релиз Firefox 69, который ожидается 3 сентября, а также последующие будут представлены в виде исправлений ESR-ветки под номером 68. Вместо него будет новый браузер, предварительный выпуск под именем Firefox Preview уже доступен. К слову, сегодня опубликовали корректирующее обновление 1.0.1.

Напомним, ранее сообщалось, что логотип Firefox лишился лисы.