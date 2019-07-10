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Apple сделает iPhone 2019 еще дороже

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Все три модели прибавят в цене в среднем 25%.
iPhone XI станет еще дороже
iPhone XI станет еще дороже
концепт

В последнее время появляется немало слухов о камерах новых iPhone и ещё более мощном процессоре, а вот о стоимости новинок инсайдеры обычно умалчивают. Этот пробел решил восполнить портал Wccftech, который со ссылкой на свои источники назвал три предварительных ценника.

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Если верить этим данным, то iPhone 2019 года станут ещё дороже. Базовая модель, которая придёт на смену iPhone XS, будет стоить около 1292 долларов, а преемник iPhone XS Max — 1422 доллара.

Третья модель, которая заменит iPhone XR, тоже вырастет в цене — она должна стоить примерно 989 долларов за минимальную версию. Все эти цифры ориентировочные, поскольку в доллары они переведены из юаней.

Представить iPhone 2019 должны на традиционной презентации в сентябре. До этого времени появится ещё немало слухов.

Напомним, ранее рассекретили внешний вид iPhone XI.

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Теги: iPhone, iPhone XI, iPhone 2019
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atos    10.07.2019, 13:30
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