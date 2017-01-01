SpaceX готовится испытать корабль Starhopper без поводка
Аппарат Starhopper («Звездный прыгун»), являющийся прототипом будущего космического корабля Starship («Звездолет»), предназначенного для колонизации Марса, выполнил до настоящего времени два коротких пробных прыжка. Оба испытания состоялись в начале апреля на полигоне компании SpaceX в Бока Чика близ г. Браунсвилл (Техас), и оба были проведены с использованием страховочного троса, который удерживал аппарат Starhopper на очень небольшой высоте над землей.
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Авиакосмическая фирма долго откладывала следующий этап испытаний – предполагающий свободный полет аппарата Starhopper без привязи – по-видимому, в связи с проблемой, возникшей с мощным двигателем нового поколения под названием Raptor, которым оснащен этот аппарат. Однако теперь, кажется, эта проблема решена, судя по сообщению в Твиттере, опубликованному на минувших выходных основателем и исполнительным директором фирмы Илоном Маском.
«Впечатляющий прогресс в Бока Чика! Hopper почти готов к полету! Судя по результатам вчерашних испытаний, проблема с вибрациями двигателя Raptor на частоте 600 Гц решена», - написал Маск рано утром в воскресенье, 7 июля.
В другом твите, опубликованном несколько позднее в воскресенье, миллиардер-предприниматель отметил, что фирма SpaceX планирует провести первые испытания аппарата Starhopper без страховочного троса ориентировочно на следующей неделе.
Аппарат Starship, рассчитанный на 100 пассажиров, будет запущен в космос на борту гигантской ракеты под названием Super Heavy («Сверхтяжелая»), которая будет оснащена 31 двигателем марки Raptor. Как аппарат Starship, так и ракета Super Heavy будут предназначены для многоразового использования.
Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX испытала двигатель космического корабля Starhopper.
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