SpaceX готовится испытать корабль Starhopper без поводка

Ранее испытания проходили с тросом.

Аппарат Starhopper («Звездный прыгун»), являющийся прототипом будущего космического корабля Starship («Звездолет»), предназначенного для колонизации Марса, выполнил до настоящего времени два коротких пробных прыжка. Оба испытания состоялись в начале апреля на полигоне компании SpaceX в Бока Чика близ г. Браунсвилл (Техас), и оба были проведены с использованием страховочного троса, который удерживал аппарат Starhopper на очень небольшой высоте над землей.

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Авиакосмическая фирма долго откладывала следующий этап испытаний – предполагающий свободный полет аппарата Starhopper без привязи – по-видимому, в связи с проблемой, возникшей с мощным двигателем нового поколения под названием Raptor, которым оснащен этот аппарат. Однако теперь, кажется, эта проблема решена, судя по сообщению в Твиттере, опубликованному на минувших выходных основателем и исполнительным директором фирмы Илоном Маском.

«Впечатляющий прогресс в Бока Чика! Hopper почти готов к полету! Судя по результатам вчерашних испытаний, проблема с вибрациями двигателя Raptor на частоте 600 Гц решена», - написал Маск рано утром в воскресенье, 7 июля.

В другом твите, опубликованном несколько позднее в воскресенье, миллиардер-предприниматель отметил, что фирма SpaceX планирует провести первые испытания аппарата Starhopper без страховочного троса ориентировочно на следующей неделе.

Аппарат Starship, рассчитанный на 100 пассажиров, будет запущен в космос на борту гигантской ракеты под названием Super Heavy («Сверхтяжелая»), которая будет оснащена 31 двигателем марки Raptor. Как аппарат Starship, так и ракета Super Heavy будут предназначены для многоразового использования.

Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX испытала двигатель космического корабля Starhopper.