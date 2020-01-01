День в истории: 10 июля - Обезьяний процесс и морской путь в Индию

В этот день, 10 июля, произошли такие события.

Морской путь в Индию

Экспедиция Васко да Гамы wikipedia.org

Из четырёх судов индийской экспедиции в Португалию вернулись только два — флагманский «Сан Габриэл» и «Берриу». На обратном пути корабли разделила буря, и встретились они только в Лиссабоне. Коэлью со своим кораблём добрался туда первым — 10 июля 1499 года, и привёз королю добрую весть о том, что цель, поставленная ещё Энрике Мореплавателем, достигнута, и морской путь в Индию найден

Обезьяний процесс

«Обезьяний процесс» eadaily.com

10 июля 1925 года в американском городке Дейтоне (штат Теннесси) начался так называемый «Обезьяний процесс» – суд над учителем Джоном Скоупсом. Его обвиняли в нарушении закона, запрещавшего преподавать теорию эволюции Дарвина, который к 1925 году был введен в 15 штатах.

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Судебный процесс был начат по инициативе аптекаря Фреда Робинсона. В то время экономика Дейтона находилась в упадке, численность населения постоянно сокращалась. У Робинсона и нескольких его товарищей появилась мысль, что какое-нибудь шумное судебное дело привлечет внимание общественности, туристов и инвесторов.

24-летний Джон Скоупс – тренер школьной футбольной команды, иногда замещающий учителя биологии, согласился участвовать в процессе. Был подан иск по поводу правомерности закона, запрещавшего «преподавать любую теорию, которая отрицает историю божественного создания человека, которая описана в Библии, и учить вместо этого тому, что человек произошел от более низкого класса животных».

К процессу были привлечены известные адвокаты и журналисты того времени.

Накануне суда в Дейтоне царила атмосфера карнавала. Улицы украсили плакаты, шимпанзе, которые по слухам должны были свидетельствовать в ходе судебного процесса, участвовали в представлениях на главной улице. В день суда в зале собралась почти тысяча человек, журналисты установили аппаратуру, чтобы передавать радиослушателям новости в прямом эфире из зала суда.

В результате Скоупс был признан виновным и приговорен к уплате минимального штрафа в 100 долларов. Закон, запрещавший преподавать теорию Дарвина, оставался в силе вплоть до 1967 года. История умалчивает о том, на сколько в результате этого шумного процесса пополнилась городская казна, и сколько выручки собрал аптекарь Робинсон.

Спутник Telstar-1

Telstar-1 NASA

Строительство спутника «Telstar-1», запущенного на орбиту 10 июля 1962 года, обошлось в 6 миллионов долларов. Конструкторы взялись за проект осенью 1960 года, а летом 1962 года он уже работал на орбите. Шарообразный спутник имел диаметр 88 см, питался от 3600 солнечных элементов и передавал телевизионный сигнал, телефонные, телеграфные и радиосообщения по всей территории земного шара.

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Первый телефонный разговор через спутник состоялся между тогдашним председателем совета директоров компании American Telephone and Telegraph (AT&T) Фредом Каппелем и вице-президентом США Линдоном Джонсоном.

На орбите «Telstar-1» проработал недолго – всего 7 месяцев. Он прекратил работу в феврале 1963 года, но за отпущенное ему время он успел поучаствовать в прямых трансляциях бейсбольных матчей, концертов, репортажей с Всемирной выставки в Сиэтле и с пресс-конференций президента США. Через «Telstar-1» шел обмен видеотрансляциями между США и 16 европейскими странами.

Оборудование этого спутника позволяло одновременно передавать либо один телевизионный канал, либо около 500 телефонных звонков. Современные же телекоммуникационные спутники могут передавать уже более 500 телевизионных каналов и десятки тысяч телефонных звонков.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Великое крушение поезда и открытие нобелия.