Это фантастический сюжет из «Чёрного зеркала» или уже реальность?

Новые технологии внедряются в жизнь общества и в нашу личную жизнь стремительными темпами.

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Со времен Жюль Верна стало очевидно, что фантастика, особенно социальная очень часто и довольно быстро становится реальностью. Этот тест поможет определить хорошо ли вы различаете актуальную реальность и ту реальность, которая имеет возможность воплотиться в будущем.