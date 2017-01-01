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Это фантастический сюжет из «Чёрного зеркала» или уже реальность?

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Новые технологии внедряются в жизнь общества и в нашу личную жизнь стремительными темпами.

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Со времен Жюль Верна стало очевидно, что фантастика, особенно социальная очень часто и довольно быстро становится реальностью. Этот тест поможет определить хорошо ли вы различаете актуальную реальность и ту реальность, которая имеет возможность воплотиться в будущем.

 

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Теги: тесты, тест
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