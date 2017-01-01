Как создать солнечную батарею из зубной пасты и йода: Эксперименты

Солнечную ячейку можно сделать самостоятельно.

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В этом видео блогер Thoisoi расскажет вам о том, как он сделал солнечную ячейку из зубной пасты, йодной настойки и сока черешни.

Для создания нужна не просто паста, а с диоксидом титана.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.