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Как создать солнечную батарею из зубной пасты и йода: Эксперименты

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Солнечную ячейку можно сделать самостоятельно.

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В этом видео блогер Thoisoi расскажет вам о том, как он сделал солнечную ячейку из зубной пасты, йодной настойки и сока черешни.

Для создания нужна не просто паста, а с диоксидом титана.

Напомним, ранее блогеры проверяли, на что способно напряжение сети 220 Вольт.

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Теги: эксперименты, видео
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