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Microsoft неожиданно выпустила Windows 1.11

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Операционку посвятили выходу нового сезона сериала Очень странные дела.
Windows 1.11
Windows 1.11
Microsoft

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Компания Microsoft неожиданно для многих выпустила специальную редакцию своей первой операционной системы - Windows 1.11.

Она создана совместно с Netflix и приурочена к выходу третьего сезона научно-фантастического сериала Очень странные дела, действие которого происходит в восьмидесятых годах XX века.

В новой Windows 1.11 спрятаны различные игры и "пасхалки", а также графический редактор Paint. Пользователям же предлагается "испытать ностальгию" во время использования необычной версии операционки.

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Теги: Windows, Microsoft, Очень странные дела
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