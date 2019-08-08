Samsung намекает на замену компьютера смартфоном Galaxy Note 10
Судя по всему, нас ждут новые возможности при подключении флагмана к док-станции DeX.
Читай также: Galaxy Note 9 случайно рассекретили за неделю до выхода
Samsung опубликовала в Twitter второй тизер Galaxy Note 10. Согласно ролику, вам больше не придётся переключаться между компьютером, ноутбуком и смартфоном, чтобы сделать важную работу. Новой «Галактики» будет достаточно, чтобы заменить сразу несколько устройств.
Хотя очевидно, что смартфоны пока не могут сравниться по мощности с продвинутыми компьютерами, док-станция DeX и поддержка внешних мониторов действительно позволяют смартфонам Galaxy Note имитировать работу на ПК. Возможно, именно на такие возможности Samsung и сделает основной акцент.
Say goodbye to hassle, and hello to powerful!— Samsung Indonesia (@samsungID) 8 июля 2019 г.
Register now on https://t.co/ZwHvMZlCpg & get a chance to win the Next Galaxy!
See the Next Powerful Galaxy on August 8, 2019 #SamsungEvent pic.twitter.com/yToGVbq9Bz
Ожидается, что Samsung анонсирует Galaxy Note 10 на презентации Unpacked в Нью-Йорке 7 августа. Согласно более ранним утечкам, мы можем увидеть сразу четыре версии, которые будут отличаться размером экрана и наличием 5G-модуля.
Напомним, ранее стало известно, что у Galaxy Note 10 не будет кнопок и гнезда для наушников.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
Полная версия правил