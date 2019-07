Samsung намекает на замену компьютера смартфоном Galaxy Note 10

Судя по всему, нас ждут новые возможности при подключении флагмана к док-станции DeX.

Samsung опубликовала в Twitter второй тизер Galaxy Note 10. Согласно ролику, вам больше не придётся переключаться между компьютером, ноутбуком и смартфоном, чтобы сделать важную работу. Новой «Галактики» будет достаточно, чтобы заменить сразу несколько устройств.

Хотя очевидно, что смартфоны пока не могут сравниться по мощности с продвинутыми компьютерами, док-станция DeX и поддержка внешних мониторов действительно позволяют смартфонам Galaxy Note имитировать работу на ПК. Возможно, именно на такие возможности Samsung и сделает основной акцент.

