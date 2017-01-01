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Названы самые быстрые и популярные смартфоны лета

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Телефоны оценивали сразу по четырем параметрам.
Рейтинг смартфонов
Рейтинг смартфонов
Master Lu Benchmark

Разработчики популярного китайского тестового приложения Master Lu Benchmark опубликовали не один, а целых четыре новых рейтинга, которые были составлены по различным критериям.

Первый рейтинг перечисляет самые популярные смартфоны первой половины 2019, возглавляет его Huawei P30. OnePlus 7 Pro занимает третье место, а Huawei P30 Pro досталось пятое место.

Самые производительные смартфоны
Самые производительные смартфоны
Master Lu Benchmark

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На второй картинке указаны самые производительные мобильные устройства, лидером здесь является Nubia Red Magic 3, хотя OnePlus 7 Pro снова удалось подняться на третье место. Samsung Galaxy S10+ попал на пятое место, также в десятке оказались Oppo Reno 10X Zoom, Vivo Iqoo Monster и Meizu 16s.

Самые быстрые чипы
Самые быстрые чипы
Master Lu Benchmark

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На этом графике демонстрируют самые производительные однокристальные системы, первое и второе места занимают Snapdragon 855 и 845 соответственно. На третьем оказалась версия Snapdragon 845 со сниженной частотой. Следом идут Kirin 980 и Exynos 9810.

Самые быстрые оболочки
Самые быстрые оболочки
Master Lu Benchmark

А вот рейтинг самых популярных графических оболочек на базе Android оказался несколько неожиданным: лидируют HydrogenOS, Joy UI и Nubia UI. Следом идут EMUI и Flyme. MIUI, Smartisan OS, Color OS, One UI и Xperia UI замыкают десятку.

Напомним, ранее были названы самые быстрые оболочки для Android.

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Теги: Android, телефоны, рейтинг, ТОП
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