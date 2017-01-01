День в истории: Великое крушение поезда и открытие нобелия

В этот день, 9 июля, произошли такие события.

Александр Белл создал первую телефонную компанию

Телефонная компания wikipedia.org

С 1873 года профессор физиологии органов речи Бостонского университета Александр Белл работал над изобретением гармонического телеграфа. Этот прибор должен был по одному телеграфному проводу передавать одновременно семь телеграмм (по числу нот в октаве). Использовалось при этом семь пар гибких металлических пластинок. Каждая пара настраивалась на свою частоту.

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Во время опытов 2 июня 1875 года свободный конец одной из пластинок на передающей стороне линии приварился к контакту. Помощник Белла механик Томас Ватсон пытался устранить эту неисправность и при этом нецензурно выражался. Белл в это время в другой комнате работал с приемными пластинками. Он уловил пришедший по проводам едва слышный звук ругательств своего механика.

Белл вдруг понял, что самопроизвольно закрепленная на обоих концах пластинка превратилась в своеобразную гибкую мембрану. Она находилась над полюсом магнита и изменяла его магнитный поток. При этом ток, поступающий в линию, изменялся в такт с колебаниями воздуха, вызываемыми бормотанием Ватсона.

Почти год ученый совершенствовал свое изобретение. Заявку на изобретение он подал 14 февраля 1876 года, а 7 марта получил патент.

10 марта 1876 года состоялась передача первой членораздельной фразы, ставшей исторической: «Мистер Ватсон, идите сюда. Вы мне нужны». Эта передача была осуществлена по 12-ти метровому проводу, соединяющему квартиру Белла с лабораторией на чердаке.

Демонстрация аппарата произвела на американскую общественность настолько сильное впечатление, что это обстоятельство позволило изобретателю не только основать в США собственную «Телефонную компанию Белла» (дата создания которой 9 июля 1877 года), но и достаточно быстро превратить ее в преуспевающий концерн.

В 1881 году открываются первые телефонные станции. Коммутация на них велась вручную, с помощью штекеров, которыми ловко управляли «телефонные барышни».

Великое крушение поезда

Место крушения wikipedia.org

Крушение в Нашвилле, известное также как Великое крушение поезда 1918 года — крупная железнодорожная катастрофа, произошедшая утром во вторник 9 июля 1918 года в Нашвилле (штат Теннесси), когда на однопутном участке дороги Nashville, Chattanooga and St. Louis Railway в западной части города произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов.

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В 07:20 оба поезда мчались со скоростями около 80 км/ч каждый. На удалении примерно 7,2 км от Нашвилла, то есть посреди однопутного участка, произошло лобовое столкновение. И хотя то утро было ясным, но в этом месте путь делает изгиб, окружённый густым лесом, а всего в 270 м к югу над ним проходит автомобильный путепровод. Из-за этого машинисты просто не могли своевременно увидеть друг друга и предотвратить крушение. Как впоследствии рассказали охранники из последних вагонов, на поезде №1 тормоза были задействованы за секунды до удара, а на поезде №4 их и вовсе не успели применить.

Паровозы оказались сильно разрушены (снесло паровые машины и будки машинистов) и упали с пути: № 281 на западный откос, а № 282 — на восточный. В поезде № 1 багажный вагон был уничтожен, первый пассажирский развёрнут поперёк пути и разрушен налетевшими вагонами, второй пассажирский влетел в третий, после чего упал с пути. В поезде № 4 почтово-багажный вагон оказался уничтожен, а багажный снёс кузов на первом пассажирском вагоне позади и частично разрушил кузов на втором.

Всего жертвами катастрофы стали 87 пассажиров и 14 железнодорожников. Официально это крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории США.

Открыт 102-й элемент таблицы Менделеева — нобелий

Нобелий wikipedia.org

Первыми об открытии 102 элемента заявила в 1957 году группа учёных, работавших в Стокгольме (Швеция). Они же и предложили назвать элемент нобелий в честь Альфреда Нобеля. Однако позже эти данные не были подтверждены работами других лабораторий. 102 элемент был впервые получен в ходе экспериментов на ускорителе Объединённого института ядерных исследований в Дубне в 1963 году—1967 годах группой Г. Н. Флёрова. Независимо от них примерно в то же время элемент был получен и в Калифорнийском университете в г. Беркли (США). В 1992 году международное научное сообщество признало приоритет открытия 102 элемента за физиками Дубны. В СССР это достижение было признано как научное открытие и занесено в Государственный реестр открытий СССР под № 34 с приоритетом от 9 июля 1963 г.

Советские исследователи предложили назвать новый элемент жолиотий (Jl) в честь Фредерика Жолио-Кюри, а американцы дали ему имя нобелий (No). Оба этих названия (Jl и No) имели хождение в изданных в разные годы Периодических таблицах элементов, пока, согласно решению ИЮПАК, за 102 элементом не было закреплено название нобелий в честь Альфреда Нобеля.

Напомним, днем ранее мы вспоминали последний полет Атлантиса.