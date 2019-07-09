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IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы

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Смарт-часы смогут превращаться в планшет или телефон.
Патент IBM
Патент IBM
letsgodigital.org

Компания IBM запатентовала весьма любопытное мобильное устройство, которое можно применять в качестве наручных смарт-часов, смартфона и даже планшетного компьютера.

Патент IBM
Патент IBM
letsgodigital.org

Заявка на изобретение была подана ещё в 2016 году. Однако на сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) документ обнародован только сейчас. Ресурс LetsGoDigital уже опубликовал рендеры необычного гаджета, созданные на основе патентной документации.

Патент IBM
Патент IBM
letsgodigital.org

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В обычном состоянии устройство работает как наручные смарт-часы. Правда, корпус при этом имеет довольно большую толщину. Дело в том, что в нём скрываются четыре отсека, каждый из которых содержит по две дополнительные дисплейные секции.

 

Патент IBM
Патент IBM
letsgodigital.org

Каждый мини-экран имеет размеры 2 × 3 дюйма. Выдвинув четыре таких модуля, пользователь получит в своё распоряжение смартфон с дисплеем 4 × 6 дюймов. При этом произойдёт переключение интерфейса из режима часов в режим телефона.

Патент IBM
Патент IBM
letsgodigital.org

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Выдвинув ещё четыре секции, владелец сможет трансформировать устройство в планшет с экраном формата 8 × 6 дюймов. При этом взаимодействовать с гаджетом можно будет двумя руками (положив, его на стол).

Впрочем, пока разработка существует только на бумаге. О возможных сроках претворения идеи в жизнь ничего не сообщается. 

Напомним, ранее сообщалось, что IBM выпустила первый коммерческий квантовый компьютер.

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Теги: IBM, патент
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Комментариев (1)
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