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Google Ассистент научат работать при выключенном экране

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Также добавят новые функции.
Google Ассистент получит новые функции
Google Ассистент получит новые функции
rozetked.me

Google представила своего умного голосового помощника несколько лет назад. В прошлом году он получил поддержку русского языка, а в этом намечается еще одно интересное нововведение.
Согласно данным 9to5Google, поисковый гигант планирует расширить возможности Google Ассистента при выключенном экране смартфона. Одна из строк кода в последней версии приложения "Google" намекает на то, что кнопка ассистента будет постоянно доступна на устройствах с поддержкой Always On Display. Сделано это для того, чтобы пользователь в любой момент мог получить нужную ему информацию, не разблокируя свое устройство.

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Другой фрагмент кода дает представление о еще одной функции, на этот раз нововведение коснется уже настройки Google Ассистента. В коде приложения можно отыскать фразу: “Привет, я Google Ассистент — ваш персональный помощник! Я здесь, чтобы помочь Вам в течение всего дня! Чем больше я о вас знаю, тем более полезным я буду. В какой области вам нужна помощь?” Судя по этому куску кода, Google Ассистент будет еще более персонализированным за счет добавления в него тем для обсуждений.

Ну и последнее нововведение — вероятнее всего, компания заменит функцию “последовательность действий” на более гибкий ее аналог. Если раньше голосовой помощник имел лишь шесть предустановленных вариантов, то в будущем, согласно кусочкам кода, Google Ассистент будет иметь “миллионы вариаций” на любой вкус. И каждый из них пользователь сможет настроить под себя. Но не стоит забывать, что это все лишь утечки и далеко не факт, что Google использует все вышеназванные нововведения уже в ближайшем обновлении своего умного помощника.

Напомним, ранее Google показал новинки и рассказал о будущем Android.

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Теги: Google, Ассистент
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