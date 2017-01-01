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Первый смартфон с 1 ТБ памяти подешевел в два раза

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Теперь его отдают за 290 долларов.
Смартфон Smartisan R1
Смартфон Smartisan R1
gizchina.com/

Компания Hammer Technology, владелец бренда Smartisan, в прошлом году выпустила флагманский смартфон Smartisan R1, который стал первым телефоном, оснащенным 1 ТБ энергонезависимой памяти.

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Старшая версия была оценена в 1400 долларов, а базовое издание, оснащенное 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, изначально предлагалось за 580 долларов. Вчера компания объявила об очередном снижении цены, после которого Smartisan R1 предлагается за 290 долларов. Получается, что за год смартфон подешевел ровно в два раза.

Smartisan R1 является настоящим флагманом прошлого года: он получил однокристальную систему Snapdragon 845, экран диагональю 6,17 дюйма и разрешением 2242 х 1080 пикселей, сдвоенную камеру с датчиками изображения Sony разрешением 12 и 20 Мп, а также поддержку технологии Quick Charge 4+.

Напомним, ранее сообщалось, что впервые сократились продажи смартфонов.

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Теги: Smartisan, Smartisan R1, смартфон
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