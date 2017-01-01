Колонистов на Марс хотят отправить в надувном конусе

Проект представили в NASA.

О возможности заселения Марса задумался не только Илон Маск: свою разработку посадочного модуля для будущих колонистов представила и аэрокосмическая компания NASA. Разреженная атмосфера Красной планеты не позволяет спускать с орбиты тяжёлые объекты на парашютах, и американские инженеры предложили доставлять людей и грузы в надувных модулях.

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Хотя атмосфера Марса почти в 100 раз менее плотная, чем на Земле, при спуске посадочных модулей на поверхность они могут нагреваться до высоких температур, способных разрушить даже прочные материалы. Поэтому в США разрабатывают надувную систему LOFTID, способную противостоять перегреву. Синтетическое волокно в 15 раз прочнее стали — надувной конус 6 метров диаметром защитит оборудование и пассажиров от удара о поверхность. Он также способен выдержать температуру около 1600° С.

Детального исследования эффективности необычной технологии разработчики ещё не опубликовали. Рекордом аэрокосмической отрасли на сегодня остаётся успешная посадка на поверхность Красной планеты марсохода Curiosity, который в земных условиях весит всего чуть более 900 килограммов.

Напомним, ранее сообщалось, что представлен подробный план колонизации Марса.