День в истории: Последний полет Атлантиса

В этот день, 8 июля, произошли такие события.

Последний полёт шаттла Атлантис

Шаттл Атлантис NASA

«Атлантис» — четвёртый спейс шаттл. Строительство «Атлантиса» было начато 30 марта 1980 года, а 13 апреля 1985 года «Атлантис» был передан в эксплуатацию НАСА. Шаттл был назван в честь океанографического исследовательского парусного судна, которое было в эксплуатации с 1930 по 1966 годы и которое принадлежало океанографическому институту в Вудс Хоул. «Атлантис» имеет обозначение OV-104 (англ. Orbiter Vehicle — 104).

При строительстве «Атлантиса» были внесены множество улучшений по сравнению с его предшественниками. Он легче шаттла «Колумбия» на 3,2 тонны и на его строительство потребовалось в два раза меньше времени.

Первый полёт «Атлантис» совершил в октябре 1985 года, это был один из пяти полётов для министерства обороны США. Начиная с 1995 года «Атлантис» совершил семь полётов к российской космической станции «Мир». Был доставлен дополнительный стыковочный модуль для станции «Мир» и осуществлялась смена экипажей станции «Мир».

С ноября 1997 по июль 1999 года, «Атлантис» был модифицирован, в нём было сделано около 165 усовершенствований.

Последний 33-й запуск осуществлен 8 июля 2011 года, с сокращённым до четырёх астронавтов экипажем. В экипаж вошли: командир корабля астронавт Крис Фергюсон (для него полет на шаттле стал третьим в карьере), пилот шаттла Даг Херли (второй полет на шаттле) и специалисты полета — астронавты Сандра Магнус и Рекс Уолхайм.

19 июля шаттл отстыковался от модуля Harmony Международной космической станции и 21 июля вернулся на Землю.

После завершения эксплуатации шаттл передали музею в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал.

День рождения Фрэнсиса Макклинтока

Фрэнсис Леопольд Мак-Клинток wikipedia.org

Родился в Дандолке (Ирландия) 8 июля 1819 года. В 1831 году вступил в Королевский военно-морской флот волонтёром.

В 1848—1849 году принимал участие в экспедиции Джеймса Росса к проливу Барроу. В 1849—1851 годах находился в отряде Гораса Остина и во время зимовки на острове Принца Уэльского совершил множество санных поездок общим протяжением 1300 километров, причём впервые в практике западноевропейских полярников использовал эскимосские нарты с собачьей упряжкой. На острове Бичи ему удалось обнаружить первый зимний лагерь Франклина. Во время этих поездок Мак-Клинток первым обследовал и нанёс на карту всю береговую линию острова Мелвилл.

В 1852—1854 годах Мак-Клинток состоял в эскадре Эдварда Белчера и, двигаясь на запад, проник до острова Мелвилл. Отделившись от Белчера, Мак-Клинток совершил длительную санную поездку общим протяжением 2200 километров, причём проследил и описал 1200-километровую береговую линию нескольких островов, независимо от Мечема открыл остров Принс-Патрик. По возвращении в Англию Мак-Клинток, наравне со всеми прочими участниками экспедиций Белчера и Мак-Клура был предан суду, но оправдан и награждён денежной премией.

В 1857 году Мак-Клинток предпринял своё четвёртое путешествие в Канадскую Арктику. На этот раз он командовал HMS Fox и в связи с неблагоприятной ледовой обстановкой провёл первую зимовку на Баффиновой земле. В следующем году он прошёл через пролив Ланкастер и далее зазимовал в проливе между полуостровом Бутия и островом Сомерсет. Оттуда он предпринял санную поездку на юг, где на острове Кинг-Вильям обнаружил стоянку Франклина и его единственное письменное сообщение, объясняющее причины гибели экспедиции. Эти сведения были дополнены опросами тамошних эскимосов и судьба экспедиции Франклина была выяснена окончательно.

Своё последнее путешествие Мак-Клинток описал в книге The Voyage of the Fox in the Arctic Seas: A Narrative of the Discovery of the Fate of Sir John Franklin and His Companions (London, 1859). Впоследствии Руал Амундсен совершил своё плавание Северо-Западным проходом, руководствуясь данными Мак-Клинтока и Белчера.

По завершении своих путешествий Мак-Клинток продолжил службу в Королевском военно-морском флоте и в 1884 году вышел в отставку в чине адмирала. Скончался 17 ноября 1907 года в Лондоне.

День рождения Капицы

Петр Капица aif.ru

Петр Леонидович Капица родился (26 июня) 8 июля 1894 года в Кронштадте. Окончил Кронштадское реальное училище (1912), затем Петроградский политехнический институт (1918). Руководителем дипломной работы Капицы был академик А.Ф.Иоффе. На его же кафедре Капица остался работать после окончания института.

В 1921 году вместе с Иоффе и другими учеными отправился в командировку в Англию. Работал в Кембриджском университете у Э.Резерфорда, выполнил исследования по a – и b -излучению, создал метод получения сильных магнитных полей. За эти работы в 1923 году получил премию им. Дж.Максвелла. В том же году получил степень доктора философии Кембриджского университета.

С 1924 года Петр Капица – помощник директора Кавендишской лаборатории. В 1925 году был избран членом совета Тринити-колледжа, в 1929 – членом Лондонского королевского общества и членом-корреспондентом АН СССР. В 1933 году возглавил лабораторию им. Монда Королевского общества, специально созданную для проведения работ под руководством Капицы.

В 1934 году Капица приехал в отпуск в СССР, но вернуться обратно в Кембридж ему не разрешили. В 1935 году он возглавил Институт физических проблем в Москве. В 1939 году был избран действительным членом Академии наук СССР. Лауреат Сталинских премий 1941 и 1943 годов по физике.

В 1946 году Капица был снят с поста директора Института физических проблем, а в 1955 году вновь назначен на эту должность. В том же году стал главным редактором «Журнала экспериментальной и теоретической физики».

Исследования Капицы в области физики низких температур, создание им техники для получения импульсных сверхсильных магнитных полей, работы по физике плазмы, создание ожижителя водорода, в 1934 году – ожижителя гелия, а в 1939 году – установки низкого давления для промышленного получения кислорода из воздуха… Эти и другие исследования обогатили багаж научных достижений страны в области физики.

Капица был членом многих зарубежных академий наук и научных обществ, награжден медалями М.Фарадея (1942), Б.Франклина (1944), М.В. Ломоносова (1959), Н.Бора (1964), Э.Резерфорда (1966). Он является лауреатом Нобелевской премии по физике (1978) за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия, он же ввёл в научный обиход термин «сверхтекучесть».

Умер Петр Леонидович Капица в Москве 8 апреля 1984 года.

