День в истории: 7 июля - Новые чудеса света и Колумбийский университет

В этот день, 7 июля, произошли такие события.

Исаак Ньютон получил степень магистра наук

Исаак Ньютон wikipedia.org

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В марте-июне 1666 года Ньютон посетил Кембридж. Однако летом чума вынудила его вновь уехать домой. Наконец, в начале 1667 года эпидемия утихла, и в апреле Ньютон возвратился в Кембридж. 1 октября он был избран членом Тринити-колледжа, а 7 июля 1668 года стал магистром. Ему выделили просторную отдельную комнату для жилья, назначили оклад (2 фунта в год) и передали группу студентов, с которыми он несколько часов в неделю добросовестно занимался стандартными учебными предметами. Впрочем, ни тогда, ни позже Ньютон не прославился как преподаватель, его лекции посещались плохо.

Открылся Колумбийский университет

Известная скульптура «Мыслитель» (одна из копий) Родена перед зданием департамента философии wikipedia.org

Университет Колумбия, или просто Колумбия, официальное название Университет Колумбия в городе Нью-Йорк — частный исследовательский университет в Нью-Йорке, один из известнейших и престижнейших университетов США, входит в элитную Лигу плюща. Университет расположен в районе Манхэттен, где занимает 6 кварталов (13 га).

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Университет был основан в 1754 году как Королевский колледж, получив хартию от короля Англии Георга II. Королевский колледж стал первым колледжем в Нью-Йорке и пятым колледжем на территории Тринадцати колоний. С 1758 года Королевский колледж начал присваивать учёные степени. После американской революции в течение небольшого срока (1784—1787 гг.) имел статус государственного учреждения. В 1784 году включён в состав университета штата Нью-Йорк и переименован в колледж Колумбия. С 1787 года является частным учебным заведением, управляемым советом попечителей. В 1912 году колледжу присвоен статус университета.

При университете образовалось бит-поколение, основатели которого посещали его местность и округу в 1940-е года. Среди таких был Люсьен Карр, Аллен Гинзберг, Джек Керуак, Уильям Берроуз.

Среди известных выпускников университета пять так называемых Отцов-основателей США, 29 лауреатов премии «Оскар»[1], 29 глав государств (включая трёх президентов США), девять судей Верховного суда США. В университете учились, преподавали или занимались научно-исследовательской деятельностью 104 Нобелевских лауреата.

Школой журналистики Колумбийского университета присуждается одна из самых престижных премий в области журналистики — Пулитцеровская премия. Более 100 выпускников университета стали её лауреатами (по этому показателю Колумбийский университет занимает 2-е место в США после Гарварда).

Оглашение новых чудес света

Статуя Христа-Искупителя wikipedia.org

Новые семь чудес света — проект, целью которого стал поиск современных семи чудес света. Организован некоммерческой организацией New Open World Corporation (NOWC) по инициативе швейцарца Бернара Вебера. Выборы новых семи «чудес света» из известных архитектурных сооружений мира происходили через SMS, телефон или интернет. Итог был объявлен 7 июля 2007 года.

7 июля 2007 года, в день «трёх семёрок», в столице Португалии Лиссабоне были названы новые семь чудес света. Ими стали: Колизей , Великая китайская стена , Мачу- Пикчу , Петра , Тадж-Махал, Статуя Христа-Искупителя , Чичен-Ица.