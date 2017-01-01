День в истории: Вакцина против бешенства и Космический зов

В этот день, 6 июля, произошли такие события.

Вакцина против бешенства впервые испытана на человеке

Вакцина против бешенства belta.by

До 19 века бешенство было неизлечимой болезнью. Его вирус поражал центральную нервную систему, и человек медленно и мучительно приближался к смерти, которая наступала от паралича дыхательных путей.

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В такой критической ситуации оказался 9-летний Йозеф Майстер. Летом 1885 года мальчика укусила бешеная собака, и сельский врач одной французской деревушки посоветовал его матери обратиться к Луи Пастеру – знаменитому тогда микробиологу и химику, который занимался разработкой вакцины против бешенства.

Женщина привезла сына в Париж, когда ученый заканчивал успешные опыты на животных. Однако у Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Было очевидно, что без лечения мальчик умрет, и ученый решился.

6 июля 1885 года Майстеру на протяжении 10 часов вводились сильные дозы сыворотки. Мальчик выжил, став первым человеком, вылеченным от бешенства.

В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера. Когда в 1940 году гитлеровские войска вторглись во Францию, и солдаты потребовали от Майстера вскрыть гробницу Пастера, тот предпочел покончить с собой, но не осквернил прах ученого.

Сегодня же вакцина для лечения бешенства успешно применяется во всех странах мира.

Международный день Днепра

Днепр podrobnosti.ua

Ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, отмечается Международный день Днепра — экологический праздник, посвящённый одной из самых спокойных и величавых равнинных рек, которая занимает третье место в Европе по длине и площади бассейна (после Волги и Дуная).

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Именно с Днепром связана история развития славянских народов — от истока до устья эта река протекает по территории сразу трех славянских государств: России, Белоруссии и Украины. В естественном состоянии длина Днепра составляла 2285 км. Сейчас, когда на нем построен каскад водохранилищ, а фарватер реки во многих местах выпрямлен, протяженность сократилась до 2 201 км. Общая площадь бассейна Днепра — 504 тысячи квадратных километров.

Большую часть пути Днепр протекает по территории Украины — длина его русла в границах этой страны составляет 981 километр, площадь бассейна — 291,4 тысячи квадратных километра. На украинском участке Днепра расположено 26 городов. Неслучайно украинцы считают Днепр своей главной водной артерией: он снабжает водой около 70 процентов населения страны.

На территории Беларуси протяженность Днепра составляет 595 километров, на территории России — 485 километров.

Международный день Днепра пока не считается официальной датой, установленной на законодательном уровне. Однако традиция отмечать его различными акциями и мероприятиями в первые выходные июля уже закрепилась во всех трех «днепровских» странах. А учрежден данный День был в 2002 году во время проведения Международного Днепровского форума общественных экологических организаций Беларуси, России и Украины.

В 2011 году Общественный совет при Госводагентстве Украины обратился к Верховной Раде, кабинету министров и другим органам власти с предложением установить и закрепить дату праздника за 7 июля, а также инициировать его официальное признание в России и Белоруссии. Но пока официального решения принято не было.

Целью этого праздника, по задумке организаторов, должно стать привлечение внимания общественности к современным проблемам бассейна Днепра, а также распространение информации о методах решения этих проблем и определение будущих направлений сотрудничества на разных уровнях.

Космический вызов

Радиотелескоп РТ-70 под Евпаторией, с которого передавались сообщения wikipedia.org/

«Космический вызов» — общее название двух радиопосланий к нескольким звёздам солнечного типа. Первый Cosmic Call, адресованный четырём звёздам, был отправлен летом 1999 года; второй Cosmic Call был передан к пяти звёздам 6 июля 2003 года. Содержание отправленных сообщений представляет собой краткую энциклопедию человеческих знаний об окружающем мире. Средства на программу оба раза были получены от множества частных лиц — помимо научной части сообщения в космос на коммерческой основе также передавались сообщения всех желающих.

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В 1999 году А. Л. Зайцев обосновал предложение и разработал проект использования 70-м антенны и передатчика Евпаторийского планетного радиолокатора для отправки радиопосланий к окрестным звездам солнечного типа. Под его научным руководством было скомпоновано и передано по четырём адресам первое многостраничное межзвездное радиопослание (МРП) «Cosmic Call».

С помощью радиотелескопа РТ-70 под Евпаторией был передан Космический зов — кодированное послание к нескольким звёздам солнечного типа.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Закон всемирного тяготения и открытие гробницы в Луксоре.

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