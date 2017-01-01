Более 10 млн пользователей установили вирус вместо обновления Samsung

В Google Play Store появился вирус, маскирующийся под обновление.

Вирусные приложения — одна из главных проблем операционной системы от Google. Не менее популярна и проблема слабой модерации в магазине приложений Google Play Store. И вот, миллионы пользователей Android-смартфонов столкнулись одновременно сразу с двумя этими недостатками системы.

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В последнем отчете CSIS Security Group говорится о том, что более 10 млн пользователей Android-устройств установили себе поддельное приложение — приложение обновления для смартфонов Samsung.

Оно называется “Updates for Samsung — Android Update Versions“ и вся его суть состоит в том, что после установки оно перенаправляло пользователей на рекламную страницу, на которой уже брало деньги за загрузку обновления. Само собой никаких апдейтов приложение не давало и люди просто оставались с носом, потеряв 34,99 долларов. Именно столько просило приложение за годовую подписку на свежие обновления прошивки Samsung. К сожалению, “Updates for Samsung“ на момент написания новости все еще находится в магазине приложений Google. Так что будьте осторожны и не попадитесь на удочку мошенников.

Напомним, ранее сообщалось, что “Дурак“ из магазина Google заразил миллионы телефонов.

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