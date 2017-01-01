Huawei готовится к анонсу замены Android

Собственную операционку покажут уже в августе.

Китайская Huawei анонсировала конференцию разработчиков Huawei Developer Conference 2019, которая пройдёт с 9 по 11 августа этого года. Конференция будет раделена на три сегмента: лейтмотив, технический форум и Codelabs.

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Но, что делает HDC 2019 особенно интересной, так это операционная система HongMeng OS. И эта конференция может стать отправной точкой в истории развития новой ОС, предложив нам первые официальные детали о её особенностях. Ну и, конечно, на HDC 2019 будет уделено немало внимания 5G и Интернету вещей.

На техническом форуме будет сделан акцент на "умном" доме, здоровье, "умных" путешествиях, виртуальной и дополненной реальности и платёжном сервисе Huawei Pay. В свою очередь, Codelabs позволит получить практический опыт кодинга. Здесь вы узнаете о передовых технологиях Huawei и сможете поделиться с компанией собственными знаниями и идеями.

По сети также поползли слухи, что Huawei начала рассылать пользователям приглашения поучаствовать в тестировании собственной операционной системы компании. Предположительно, тесты будут проходить на смартфоне Mate 30 или Mate 30 Pro.

Конечно, нельзя исключать того, что HDC 2019 так и не принесёт никакой информации о HongMeng OS. Но вероятность этого, скажем прямо, стремится к нулю, и мы почти не сомневаемся, что китайский производитель воспользуется моментом привлечь в свои ряды новых разработчиков приложений. А последнее, кстати, жизненно важно для любой новой операционной системы, успех которой напрямую связан с развитостью соответствующей экосистемы.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei временно вернули лицензию на Android.

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