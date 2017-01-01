Все про моноколесо: Эксперименты
Кто придумал моноколесо, как на нем ездить и кому оно может понравиться?
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Антон Войцеховский в доступной форме раскрывает зрителям суть явлений и научных открытий. Свои вопросы он задает ведущим экспертам разных областей. И с помощью анимации и графики рассказывает просто о самом сложном.
Напомним, ранее блогеры проверяли, как снять носки при помощи фейерверка.
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