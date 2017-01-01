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Рассекречены характеристики консоли Sony PlayStation 5

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Больше памяти и быстрый жесткий диск.
PS5 может появиться в следующем году
PS5 может появиться в следующем году
thg.ru

Sony уже пошла на беспрецедентный шаг, рассекретив некоторых особенности игровой консоли PlayStation 5 больше чем за год до её презентации. И постепенно в сети появляется всё больше утечек об этой новинке. 

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Так, если верить последним слухам, новая Sony PlayStation 5 окажется построена на 8-ядерном / 16-поточном процессоре серии Ryzen 3000 с тактовой частотой 3,2 ГГц. Его дополнит мощная графика Radeon Navi с 72 вычислительными блоками с 64 потоковыми процессорами у каждого, что в совокупности даёт 4608 шейдерных процессоров. При этом сам GPU работает на частоте 1,55 ГГц. 

Среди других характеристик игровой консоли называются 16 или 24 Гбайт памяти GDDR6 и производительность на уровне 14,2 TFLOPS при аппаратной поддержке технологии трассировки лучей. Подтвердилась и информация об использовании в Sony PlayStation 5 твердотельного накопителя. Как говорят, он использует быстрый интерфейс PCIe 4.0 и имеет объём 2 Тбайт. 

Японский производитель уже подтвердил, что Sony PlayStation 5 сможет выводить 4К-картинку с частотой обновления 120 Гц и сможет похвастаться необычайно высокой скоростью загрузки, что с лихвой объясняется использованием в ней PCIe 4.0 SSD. 

Напомним, ранее сообщалось, что PlayStation 5 точно не выйдет в ближайший год.

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Теги: Sony PlayStation, PlayStation 5
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