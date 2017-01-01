Видео дня: Как выбраться из ямы и танец Кошевой

В тренде - эксперименты и ТВ-шоу.

Как выбраться из гигантской ямы

Читай также: Видео дня: Последние Мстители и бой Ломаченко

Сразу два блогера опубликовали похожие видео про то, смогут ли два толстяка выбраться из ямы.

Каждому из них дали свой инвентарь, некоторым не дали ничего и оставили. Их задача была в том, чтобы выбраться из ямы.

Такого чумового танца от Варвары Кошевой никто не ожидал

Отрывок концерта 95 квартала с Варварой Кошевой и Тиной Кароль набрал за три дня почти полмиллиона просмотров.

Напомним, днем ранее в тренды попали Беременна в 17 и HammAli & Navai - Прятки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.