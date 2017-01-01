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Видео дня: Как выбраться из ямы и танец Кошевой

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В тренде - эксперименты и ТВ-шоу.

Как выбраться из гигантской ямы

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Сразу два блогера опубликовали похожие видео про то, смогут ли два толстяка выбраться из ямы.

Каждому из них дали свой инвентарь, некоторым не дали ничего и оставили. Их задача была в том, чтобы выбраться из ямы. 

Такого чумового танца от Варвары Кошевой никто не ожидал

Отрывок концерта 95 квартала с Варварой Кошевой и Тиной Кароль набрал за три дня почти полмиллиона просмотров. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Беременна в 17 и HammAli & Navai - Прятки.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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