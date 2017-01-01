День в истории: Закон всемирного тяготения и открытие гробницы в Луксоре

В этот день, 5 июля, произошли такие события.

Ньютон опубликовал закон всемирного тяготения

Ньютон открыл закон Всемирного тяготения vk.com

Сама идея всеобщей силы тяготения неоднократно высказывалась и до Ньютона. Ранее о ней размышляли Эпикур, Гассенди, Кеплер, Борелли, Декарт, Роберваль, Гюйгенс и другие. Кеплер полагал, что тяготение обратно пропорционально расстоянию до Солнца и распространяется только в плоскости эклиптики; Декарт считал его результатом вихрей в эфире. Были, впрочем, догадки с правильной зависимостью от расстояния; Ньютон в письме к Галлею упоминает как своих предшественников Буллиальда, Рена и Гука. Но до Ньютона никто не сумел ясно и математически доказательно связать закон тяготения (силу, обратно пропорциональную квадрату расстояния) и законы движения планет (законы Кеплера).

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В своём основном труде «Математические начала натуральной философии» (1687) Исаак Ньютон вывел закон тяготения, основываясь на эмпирических законах Кеплера, известных к тому времени. Он показал, что:

наблюдаемые движения планет свидетельствуют о наличии центральной силы;

обратно, центральная сила притяжения приводит к эллиптическим (или гиперболическим) орбитам.

Теория Ньютона имела ряд существенных отличий от гипотез предшественников. Ньютон не просто опубликовал предполагаемую формулу закона всемирного тяготения, но фактически предложил целостную математическую модель:

закон тяготения;

закон движения (второй закон Ньютона);

система методов для математического исследования (математический анализ).

В совокупности эта триада достаточна для полного исследования самых сложных движений небесных тел и тем самым создаёт основы небесной механики. До Эйнштейна никаких принципиальных поправок к указанной модели не понадобилось, хотя математический аппарат оказалось необходимым значительно развить.

Первое туристическое агентство

Томас Кук wikipedia.org

5 июля 1841 года 33-летний баптистский проповедник и активный борец с повальным в тогдашней Англии пьянством Томас Кук организовал первую в мире групповую туристическую поездку.

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По его настоянию железнодорожная компания Midland Counties Railway предоставила специальный поезд для «безалкогольной» поездки 570 рабочих по живописному маршруту между городами Лейстер и Лафборо в графстве Лестершир в Средней Англии.

570 «друзей трезвости» погрузились в девять открытых вагонов. В дальнейшем в рекламных целях железные дороги стали предоставлять Куку скидки, которые позволяли организовывать развлекательные поездки и для людей с самыми ограниченными финансовыми возможностями. Поэтому клиентов были не сотни, а тысячи. Его экскурсии и путешествия основывались на очень действенном принципе: «Получение максимальной выгоды для максимального количества людей по минимальной цене».

Так было положено начало мировому групповому туризму. Вскоре поездки стали регулярными, а в 1850-х годах появились маршруты по многим европейским городам. В 1865 году Кук открыл для соотечественников Новый Свет, а для американцев – родину их предков. Деятельность осуществлялась через агентство «Томас Кук и сын», первой конторы, специализирующейся на организации туристических поездок. Одним из первых американских клиентов фирмы стал Марк Твен.

Кук был признан «изобретателем туризма», а основанное им туристическое агентство завоевало всемирную известность. Через пять десятков лет фирма «Томас Кук и сын» владела 84 отделениями, 85 агентствами, и её услугами воспользовались более 3 миллионов человек.

В Египте открыта уникальная древнеегипетская гробница

Луксор orangesmile.com

5 июля 1881 года египтолог Эмиль Бругш из каирского Египетского музея совершил сенсационное открытие. Под Луксором, в скалах Дейр эль-Бахри к востоку от знаменитой Долины царей, он обнаружил под землей погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями фараонов: Сети I, Аменхотепа I, Тутмоса III, а также легендарного завоевателя Рамзеса II Великого.

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Саркофаги стояли среди утвари и украшений, разбросанных по полу. Судя по всему, незадолго до Бругша здесь побывали воры, но ранее никто не приближался к «сокровищам».

Согласно обнаруженным надписям, около 1110 года до н. э. их свезли в этот тайник из усыпальниц, охрану которых власти уже не могли обеспечить.

Пользуясь расположением правителя Египта, Эмиль Бругш с помощью двухсот египетских крестьян извлек из гробницы найденные мумии. Эти находки были погружены на каирский пароход, и через 3 дня экспедиция прибыла в столицу. На протяжении всего пути население провожало пароход как погребальный катафалк: мужчины стреляли из ружей, салютуя мертвым фараонам, а женщины, распустив волосы, стенали, как древние профессиональные плакальщицы.

Эмиль Бругш своей находкой не только обогатил Каирский музей, но и весь мир, предоставив возможность современным людям увидеть чудесным образом сохранившиеся останки тех, кто тысячи лет назад был в зените своего величия и славы.

Напомним, днем ранее мы вспоминали Землю Санникова и рождение Эвереста.

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