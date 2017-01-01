Как выйти сухим из воды: Эксперименты

Удивительные свойства аэрогеля.

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Аэрогель обладает уникальными свойствами, но с ним не очень удобно работать: он хрупкий и отлично впитывает воду. В этом видео мы узнаем, каким образом ученые решают эти проблемы.

Напомним, ранее блогеры проверяли, как поведет себя аэрогель против воды и огня.

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