Alexa, сотри! Amazon хранит записи разговоров пользователей вечно

Будьте осторожны в разговоре с голосовым ассистентом.

Сенатор Кун от штата Делавер направил в мае письмо главе Amazon Джеффу Безосу с вопросом, насколько долго компания хранит записи голосовых взаимодействий клиентов с Alexa. В ответе говорилось, что компания хранит записи в течение неограниченного времени, и удаляет их только если пользователь стирает их вручную. Переписка попала в руки журналистов CNET.

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В письме было сказано, что Amazon стирает расшифровки «со всех основных запоминающих устройств Alexa». Но некоторые записи разговоров компания сохраняет, даже если пользователь удаляет аудиофайл.

Компания продолжает хранить определенные записи — к примеру, когда пользователи просят «Алексу» оформить подписку на Amazon Music Unlimited, разместить заказ в Amazon Fresh, вызвать такси в Uber или Lyft или приобрести новый навык. Также сюда относятся просьбы поставить будильник и напомнить о дне рождения или встрече.

"Клиенты не хотели бы и не ожидают, что мы удалим голосовые записи указанных данных или помешаем Алексе выполнить поставленную задачу", — говорится в письме.

Помимо этого, в Amazon объяснили, что обучают Алексу при помощи записей настоящих разговоров и их расшифровок. Как сообщал Bloomberg в апреле, в компании работают тысячи сотрудников со всего мира, которые прослушивают аудиозаписи, полученные с умных колонок Echo.

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Заявление Amazon, что компания «предпринимает усилия, чтобы эти расшифровки не остались ни в каких других системах хранения информации Alexa», не добавило сенатору Куну уверенности. Он все большесомневается в конфиденциальности общения с голосовыми помощниками. «Неясно, в каком масштабе компания делится этими данными с третьей стороной и как эта третья сторона использует и контролирует эту информацию», — заявил Кун в блоге Facebook. Он намерен продолжить работу «с потребителями и компаниями, чтобы найти лучшие способ защиты личной информации американцев».

По мнению некоторых аналитиков, Amazon, Google и другие ИТ-гиганты хотят получить полный доступ к персональным данным пользователей, не ограничиваясь сведениями от смартфонов и ноутбуков. И устройства умных домов — замки, лампочки, телевизоры — предоставляют им все эти данные.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon стал самым ценным брендом.

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