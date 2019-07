SpaceX показала видео спуска ступени ракеты Falcon Heavy

Американская компания SpaceX Илона Маска впервые опубликовала видео возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy после запуска группы спутников в конце июня.

Ракета Falcon Heavy стартовала 25 июня из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) и успешно вывела на орбиту группу спутников. Два боковых блока ракеты возвратились на Землю, совершив посадку на мысе Канаверал, а центральный блок при приземлении промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался. Это был третий пуск ракеты Falcon Heavy.

На видео, опубликованном в Twitter-аккаунте компании SpaceX, видно, как створка головного обтекателя отделяется от ракеты. При прохождении плотных слоев атмосферы наблюдается плазма вокруг обтекателя. Затем видно, как створка спускается на парашюте.

View from the fairing during the STP-2 mission; when the fairing returns to Earth, friction heats up particles in the atmosphere, which appear bright blue in the video pic.twitter.com/P8dgaIfUbl