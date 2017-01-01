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SpaceX показала видео спуска ступени ракеты Falcon Heavy

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Сам запуск был в июне.
Запуск ракеты
Запуск ракеты
twitter.com/SpaceX

Американская компания SpaceX Илона Маска впервые опубликовала видео возвращения на Землю головного обтекателя ракеты-носителя Falcon Heavy после запуска группы спутников в конце июня.
Ракета Falcon Heavy стартовала 25 июня из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) и успешно вывела на орбиту группу спутников. Два боковых блока ракеты возвратились на Землю, совершив посадку на мысе Канаверал, а центральный блок при приземлении промахнулся мимо платформы в Атлантическом океане и взорвался. Это был третий пуск ракеты Falcon Heavy.

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На видео, опубликованном в Twitter-аккаунте компании SpaceX, видно, как створка головного обтекателя отделяется от ракеты. При прохождении плотных слоев атмосферы наблюдается плазма вокруг обтекателя. Затем видно, как створка спускается на парашюте.

В свою очередь основатель SpaceX Маск опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео приземления этой створки обтекателя в специально развернутую сеть на судне в Атлантическом океане.

Напомним, SpaceX запустил в космос солнечный парус и атомные часы.

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Теги: SpaceX, Falcon, видео
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